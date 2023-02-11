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Çocuklar için minik bir mutluluk : Komutan ablalardan moral

Malatya’nın farklı noktalarına kurulan çadırlara Mobil Sosyal Hizmet Merkezi arabasıyla giden psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlar ve sosyologlar yaraların sarılması amacıyla çalışma yürütüyor. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Suna Karadağ, “Kutu kutu pense, yakar top oynadık. Depremin etkilerini en aza indirebileceğimiz etkinlikler yaptık” dedi. Jandarma personeli depremden kurtulan çocuklar için yüz boyama, ebru sanatı gibi etkinlikler yapıyor.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli gönüllü uzmanlar, depremzede çocuklara acılarını bir nebze olsun unutturmaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli gönüllü uzmanlar, depremzede çocuklara acılarını bir nebze olsun unutturmaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli gönüllü uzmanlar, depremzede çocuklara acılarını bir nebze olsun unutturmaya çalışıyor. Malatya’nın farklı noktalarına kurulan çadırlara Mobil Sosyal Hizmet Merkezi arabasıyla giden psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlar ve sosyologlar yaraların sarılması amacıyla çalışma yürütüyor. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Suna Karadağ, “Kutu kutu pense, yakar top oynadık. Depremin etkilerini en aza indirebileceğimiz etkinlikler yaptık” dedi.

Komutan ablalardan moral

Jandarma personeli depremden kurtulan çocuklar için yüz boyama, ebru sanatı gibi etkinlikler yapıyor. Memur-Sen arama kurtarma ekipleri dönüşümlü olarak çalıştıkları Kahramanmaraş’ta mola sürelerini kazazede çocuklarla oyun oynayarak geçiriyorlar. Jandarma Genel Komutanlığı personeli de depremzede çocuklarla vakit geçiriyorlar.


#Deprem
#Çocuk
#Jandarma
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
2 saat önce
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Çocuklar için minik bir mutluluk : Komutan ablalardan moral
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