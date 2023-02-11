Çocuklar için minik bir mutluluk : Komutan ablalardan moral

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli gönüllü uzmanlar, depremzede çocuklara acılarını bir nebze olsun unutturmaya çalışıyor. Malatya’nın farklı noktalarına kurulan çadırlara Mobil Sosyal Hizmet Merkezi arabasıyla giden psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlar ve sosyologlar yaraların sarılması amacıyla çalışma yürütüyor. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Suna Karadağ, “Kutu kutu pense, yakar top oynadık. Depremin etkilerini en aza indirebileceğimiz etkinlikler yaptık” dedi.