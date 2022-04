Çocuklar için savaşı bitirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği’ne katılarak “Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Buradaki evlatlarımızın nezdinde tüm milletimizin tüm çocukların 23 Nisan Mili Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi. Yakın coğrafyadaki gelişmelere dikkati çekerek, bu bölgelerdeki çocuklar için derin bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Güneyimizde on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği, yüz binlerce çocuğun yetim öksüz kaldığı, on binlerce çocuğun Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kaybolduğu bir trajedi hala sürüyor. Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişe ile takip ediyoruz.”

BOMBA DEĞİL NEŞELİ SESLER ÇINLAMALI

“Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne, neşesine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek, güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, işte burada olduğu gibi, akranlarının neşeli sesleri ile çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgi ile coşku ile umutla çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil, huzurun kucağında uyumalıdır.”

DÜNYAYI ÇOCUKLAR GÜZELLEŞTİRİR

“Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi, bundan dolayı Milli Mücadele’mizin en kritik dönüm noktası olan 23 Nisan’ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında işte bu inanç, bu hayal vardı. Aynı şekilde ülkemize sığınan herkesi ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek, koruyup kollamamızın sebebi de bu yaklaşımdır. Merhum bir sanatçımız ‘Yakarsa dünyayı garipler yakar’ diyor ya, aslında bu sözün tersinden doğrusunu ‘güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir’ diye ifade etmek lazım.”

23 Nisan şarkısını birlikte söylediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından platformda eşi Emine Erdoğan ve İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan çifti daha sonra hediyeler verdikleri çocukların seslendirdiği “23 Nisan” şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın gerçekleştirildiği alanda da çok sayıda çocukla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü’nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Erdoğan, öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Sakın ola kirlenmeyin

Çocuklara tavsiyeler veren Erdoğan, şunları söyledi: “Bugünün çocukları sizler, yarın hayatın farklı alanlarında söz, etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin. Sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. Okulda size öğretilenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu sıkıntılı günler inşallah geride kaldığına göre her fırsatta parklarda, bahçelerde, imkanı olan her yerde, temiz havayla -bugün olduğu gibi- tabiatla, arkadaşlarınızla buluşun. Derslerinizin dışında spordan müziğe, resimden edebiyata ne olursa olsun kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir alanda mutlaka çalışın.”

Masumiyet üstün gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Hayat, bir çocuğun gözlerindeki ışıltıdır. Umut, elleri kalem tutan çocuktur. Huzur, bir çocuğun gülüşüdür. Çocuk seslerinin bomba seslerine karışmadığı, çocuk masumiyetinin savaşlara üstün geldiği bir dünya diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”

