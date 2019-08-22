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Çocuklar zaten hazır öğretmenleri eğitmeliyiz

MEB’in öğretmenler için hazırladığı “Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme” programında konuşan Bakan Ziya Selçuk, “Bizim meselemiz öğretmen meselesidir. Çocuklar zaten hazırlar, onların hizmet içi eğitim alması, bir eğitimden geçmesi gerekmiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk, desteklerinden dolayı Nevzat Özgörkey Su Vakfı yetkilileri ile mesleki gelişim programına katılan öğretmenlere sertifika verdi.
Ziya Selçuk, desteklerinden dolayı Nevzat Özgörkey Su Vakfı yetkilileri ile mesleki gelişim programına katılan öğretmenlere sertifika verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme” programına katıldı. Burada bir konuşan Bakan Selçuk, eğitim konusunda yerel bir bakış açısıyla hareket etmediklerini belirterek, mesajı insan olan her meselenin evrensel bir çıkışa sahip olduğunu, daha sonra milletlere göre şekillendiğini ifade etti. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birliklerini önemsediklerini söyleyen Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün öğretmenler için sürekli eğitim çalışması düzenlemesinin ayrı bir kıymeti bulunduğunu ifade etti.

KENDİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ

  • Selçuk, şöyle devam etti: “Çünkü hep ifade etmeye çalıştığım husus, meselemizin öğretmen meselesi olmasıdır. Çocuklar zaten hazırlar, onların hizmet içi eğitim alması gerekmiyor. Biz kendimizden başlayan bir süreci, sürekli tazelenme, yenilenme ve insanın hayvandan farklı olarak her an yeni ve farklı olanı tasavvur etme ve ortaya koyma edimini düşünmek durumundayız. Tekrar temelli bir bakış açısı yerine, sürekli yeni ve karşılaşılmadık durumlarda nasıl bir tavır ve tutum takınacağımızın muhakkak suretle öğretmenlerimiz tarafından içselleştirilmesi lazım.”

Milli Eğitim Bakanlığının da tasarım odaklı bir düşünce etrafında şekillenmesinin önemine değinen Selçuk, “2023 Eğitim Vizyonu, bu manada bütün eğitimsel alt sistemlerin birbiriyle ilişkilendirilmiş biçimde, eş güdümlü ve eş zamanlı olarak bir süreci hayata geçirme yaklaşımını taşıyor. Eğer bütün sistemlerin, alt sistemlerini ve bileşenlerini birlikte tasarlamaz ve tasavvur etmezsek her bir alt sistem diğerlerinden kopuk olarak gelişme seyri yaşar ama bu genellikle verimsizlikle neticelenir” ifadelerini kullandı.

KAYNAKLARI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Selçuk, “Bu meseleyi, öğretmen arkadaşlarımızla öncelikli olarak ele almamızın temel sebebi eğitimin ekip işi olduğuna inanmamız. Ankara’dan gönderilen genelge ya da talimatların, bir duygudaşlık yaratması söz konusu olmuyor. O sebeple ‘Prof. Dr. Ziya Selçuk’ demiyoruz, ‘Ziya Öğretmen’ diyoruz çünkü bu mesele akademisyenlikten önce bir öğretmenlik meselesidir” diye konuştu.

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