Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü

İstanbul Taksim'de Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara LGBT eğitimleri veren ve PKK yanlısı faaliyetlerde bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yönelik açılan kapatma davasının ikinci duruşması İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

DURUŞMAYA ÇOK SAYIDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE VATANDAŞ KATILDI

LGBT ve PKK adına faaliyet yürüten ve sözde 'çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alan' oluşturan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılmasına ilişkin görülen davanın duruşmasına çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.

BAKANLARIN DAVAYA MÜDAHİL OLMASINA İTİRAZ ETTİLER

Sözde derneğin avukatları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davaya müdahil olmasına itiraz ederken mahkeme heyeti bu itirazı reddetti.

SÖZDE DERNEĞE YASA DIŞI GELİR AKTARILDIĞI İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Duruşma, Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yasal olmayan yerlerden gelir aktarıldığı iddiasının araştırmasının devam etmesi ve hesaplarda bilirkişi incelemesinin sürmesi sebebiyle 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

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