Gündem Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezinin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü
İSTANBUL

Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü

Çocuklara LGBT eğitimleri veren ve PKK yanlısı faaliyetlerde bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yönelik açılan kapatma davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katılırken sözde derneğin avukatları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davaya müdahil olmasına itiraz etti. Mahkeme heyeti, bu itirazı reddederken sözde derneğe yasa dışı gelir aktarıldığı iddiası üzerine hesaplarda bilirkişi incelemesinin sürmesi sebebiyle duruşma, 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezinin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü
Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılması davasının ikinci duruşması İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

İstanbul Taksim'de Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara LGBT eğitimleri veren ve PKK yanlısı faaliyetlerde bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yönelik açılan kapatma davasının ikinci duruşması İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

DURUŞMAYA ÇOK SAYIDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE VATANDAŞ KATILDI

LGBT ve PKK adına faaliyet yürüten ve sözde 'çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alan' oluşturan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılmasına ilişkin görülen davanın duruşmasına çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.

BAKANLARIN DAVAYA MÜDAHİL OLMASINA İTİRAZ ETTİLER

Sözde derneğin avukatları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davaya müdahil olmasına itiraz ederken mahkeme heyeti bu itirazı reddetti.

SÖZDE DERNEĞE YASA DIŞI GELİR AKTARILDIĞI İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Duruşma, Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yasal olmayan yerlerden gelir aktarıldığı iddiasının araştırmasının devam etmesi ve hesaplarda bilirkişi incelemesinin sürmesi sebebiyle 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

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Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü
Gündem

Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü

Çocuklara LGBT eğitimleri veren ve PKK yanlısı faaliyetlerde bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yönelik açılan kapatma davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katılırken sözde derneğin avukatları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davaya müdahil olmasına itiraz etti. Mahkeme heyeti, bu itirazı reddederken sözde derneğe yasa dışı gelir aktarıldığı iddiası üzerine hesaplarda bilirkişi incelemesinin sürmesi sebebiyle duruşma, 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

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