Çocukları kaçırıp ölüme gönderiyor

PKK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki kamplarda “Çocuk Taburu”na dahil ettiği 9-10 yaşlarındaki çocuklar, ellerine silah tutuşturulup bile bile ölüme gönderiliyor. Yaptıkları insanlık dışı muamelenin ortaya çıkmasından korkan örgüt, çatışmalarda yaralanan çocukların tedavilerini de engelliyor. Ailelerine dönmek isteyen yaralı çocuklara izin vermeyen örgüt, onları tek başlarına ölüme terkediyor.
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