Çocukları kaçırıp ölüme gönderiyor Örgüte katılımın azalması üzerine terör örgütü PKK'nın küçük yaştaki çocukları kaçırdığı belirlendi. Teslim olan bir teröristin itirafları, PKK elebaşları için insan hayatının bir anlamı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi 02 Ekim 2018, 04:00 Yeni Şafak