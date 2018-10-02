Gündem Çocukları kaçırıpölüme gönderiyor
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Çocukları kaçırıp ölüme gönderiyor

Örgüte katılımın azalması üzerine terör örgütü PKK'nın küçük yaştaki çocukları kaçırdığı belirlendi. Teslim olan bir teröristin itirafları, PKK elebaşları için insan hayatının bir anlamı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’nın çocuk istismarı, daha önce de birçok defa resmi raporlarda yer almıştı.
PKK’nın çocuk istismarı, daha önce de birçok defa resmi raporlarda yer almıştı.

PKK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki kamplarda “Çocuk Taburu”na dahil ettiği 9-10 yaşlarındaki çocuklar, ellerine silah tutuşturulup bile bile ölüme gönderiliyor. Yaptıkları insanlık dışı muamelenin ortaya çıkmasından korkan örgüt, çatışmalarda yaralanan çocukların tedavilerini de engelliyor. Ailelerine dönmek isteyen yaralı çocuklara izin vermeyen örgüt, onları tek başlarına ölüme terkediyor.

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