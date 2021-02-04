Çocukların davranışı gönülleri fethetti: Büyüklerin hırsızlığına küçükler engel oldu Arnavutköy’de bir marketin branda ile örtülen manav reyonunda gerçekleşen hırsızlık, bu kadarına da pes dedirtti. Yarım saat arayla reyondan hırsızlık yapan 4 farklı grup, meyve ve sebzeleri ceplerine doldurdu. Bu sırada sokakta bisikletle gezen iki küçük çocuk manav reyonunun üzerini örterek hırsızlığı engellemeye çalıştı.

Haber Merkezi 04 Şubat 2021, 13:23 Son Güncelleme: 04 Şubat 2021, 13:32 İHA