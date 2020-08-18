Çocukların erik kavgasında büyükler çatıştı: Üç ölü, bir yaralı

Olay, dün Karayazı ilçesine bağlı Çakmaközü Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede erik toplayan Kaya ve Özmen ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Kavgaya aileler de dahil oldu. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Reşit Kaya (51) ile çocukları Sezgin (22) ve Selman Kaya (16) öldü, Ramazan Özmen yaralandı.

Reşit Kaya

Yaralılar tedaviye alındı

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Özmen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen baba ve oğullarının cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

OYNAT 00:59 Tuvalet sırasında kavga çıktı yumruklar havada uçuştu Bakırköy sahilde tuvalet sırasında çıkan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Kavga eden tarafları ise maddi hasarlı bir kazada tutanak tutan trafik polisleri ayırdı. BiP'te paylaş

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Selman Kaya

Mahalleden kaçtılar



Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri önlem alırken, Özmen ailesi, yeni bir olayın yaşanmaması için mahalleden ayrıldı.

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Sezgin Kaya

Kavga çocuklar yüzünden çıktı

Adli Tıp Kurumu’nun önünde cenazeleri bekleyen Reşit Kaya’nın kardeşi Metin Kaya, kavganın çocukların kavgası nedeniyle çıktığını söyledi. Metin Kaya, “Ağabeyimin evinin önüne gelen Sebahattin ve Ramazan Özmen, telefon açarak ‘Çıkın dışarı’ demişler. Ağabeyim ve çocukları dışarı çıkarken ateş açıp onları öldürüyorlar” dedi.

Otopsi sonrası baba ve oğullarının mahallede toprağa verileceği belirtildi.