Gündem Çocukların gözü önünde vahşet Eski eşini ve kayınvalidesini katletti
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Çocukların gözü önünde vahşet: Eski eşini ve kayınvalidesini katletti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi, eski eşi ve kayınvalidesini tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Haber Merkezi İHA
Çocukların gözü önünde vahşet: Eski eşini ve kayınvalidesini katletti
Gülcan Kılınç - Ali Alataş

Olay, sabaha karşı saat 03.45’te Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında bir apartmanın 3’üncü katında yaşandı. İddialara göre, Ali Alataş., uzun süreden beri takip ettiği eski eşi Gülcan Kılınç ve eşinin annesinin oturduğu apartmana geldi. Eve nasıl girdiği henüz bilinmeyen Ali Alataş, eski eşi Gülcan Kılınç ve kaynanası Gülizar Klınç’ı başından tabanca ile vurdu.


Silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

  • Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan Ali Alataş ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

O esnada Gülcan Kılınç’ın 3 çocuğu ve Gülizar Kılınç’ın 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

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