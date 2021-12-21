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İSTANBUL

Çocukların kavgasına aileler de karıştı tartışma hastanede bitti: 2 yaralı

Büyükçekmece’de, çocukların okulda ettikleri kavga aileler tarafından mahalleye taşındı. Kavganın büyümesini önlemeye çalışırken yaralanan baba Ahmet G. ve oğlu Taha G., hastaneye kaldırılırken, hastaneye gelen yaralı yakını Kader K. ve Mutlu C. isimli bir şahıs ise kavgaya taraf olan Mustafa D. tarafından silahla ayağından vuruldu. Mahallede yaşanan kavga ve Kader K. ile Mutlu C.’nin hastanede silahla ayağından vurulduğu anlar kameralara yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Çocukların kavgasına aileler de karıştı tartışma hastanede bitti: 2 yaralı
Çocukların kavgasına aileler de karıştı tartışma hastanede bitti

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Ulus Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda kavga eden kız çocuklarından birinin yakınları İnci Sokak’ta oturan diğer kızın apartmanının önüne geldi. Binada oturan Ahmet G. ve oğlu Taha G., olayın büyümesini önlemek amacıyla, binanın önüne gelen grubu yatıştırmak istedi. Fakat öfkeli kalabalık Ahmet G. ve oğlu Taha G.’ye saldırarak onları darp etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya karışan tarafları ayırırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Saldırganlar bu kez de hastaneyi basarak bir erkek ve kadını ayağından vurdu


Kavganın ardından öfkesi dinmeyen grup hastaneye geldi. O sırada durumu haber alıp hastaneye gelen yaralı yakınları, öfkeli grubun saldırısına uğradı. Hastane girişinde çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Kavga sırasında dışarıdan gelerek hastaneye giren Mustafa D. silahını çekip, yaralı yakını olan Kader K.’yı ve orada bulunan Mutlu C. isimli bir şahsı bacağından vurarak kaçtı.

Mahallede yaşanan kavga ve hastanede yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı


Büyükçekmece’de mahallede başlayıp hastaneye sıçrayan kavgada yaşananlar kameralara yansıdı. Mahallede yaşanan kavgadaki görüntülerde, kalabalık bir grubun 2 kişiye saldırdığı, saldırıya uğrayan bir kişinin yerde yaralı şekilde yattığı, polisin kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. Hastaneye sıçrayan kavgada ise, yaralı yakınları ve öfkeli grup arasında arbede yaşandığı, polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı ve dışarıdan gelerek hastaneye giren şahsın silahını çekip bir kadın ve erkeği vurduğu görülüyor.
Öte yandan, kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada darp edilen Taha G. suçlu bulunarak tutuklanırken, kavgaya taraf olan Mahmut D., Muharrem D., Mustafa D. ve bazı yakınları Adli Kontrol Kararıyla serbest bırakıldı.


Ayağından vurularak yaralanan Kader Korkmaz’ın annesi Ayşe İnci, “Damadımın dayısının kızı okulda kavga etmiş. Kavga ettiği taraftan bazı kişiler toplanıp gecenin bir vakti evin kapısına gelmişler. Sesler duyulmuş. Kızımın kayın pederi dışarı çıkmış. ‘Ne oluyor’ dediği için onu darp etmişler. Sonrasında damadım dışarı çıkmış. Damadıma da vurmuşlar. Darp raporu için hastaneye giderken kızım beni aradı. ‘Anne biz hastanedeyiz. Siz de gelin. Taha’yı dövmüşler’ dedi. Biz de hastaneye gittik. Gider gitmez neye uğradığımızı şaşırdık. Bize saldırdılar. Küfür ettiler. Eşimi darp ettiler. Mustafa Danışmaz diye biri arkadan gelerek silahla ateş etti. Kızım ayağından vuruldu. Kader Korkmaz kızımın yanında Mutlu diye bir şahıs da vuruldu.” dedi.

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