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Gündem Çocukların sokakta bulduğu parmaklar kazada unutulduğu ortaya çıktı
ŞANLIURFA

​Çocukların sokakta bulduğu parmaklar kaza geçiren Hasan İlan'ın çıktı

Çocukların sokakta bulduğu parmaklar kazada unutulduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa'da çocukların sokakta oyun oynarken bulduğu kopmuş parmakların yapılan araştırma sonucunda kaza yerinde unutulduğu ve Hasan İlan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Kaza sonrası parmakları kopan Hasan İlan
Kaza sonrası parmakları kopan Hasan İlan

Şanlıurfa'nın Viransehir ilçesinde sokakta oynayan çocuklar yerde kopmuş 2 ayak parmağı buldu. Polis yaptığı araştırmada parmakların 18 yaşındaki Hasan İlan'a ait olduğunu, gencin geçirdiği kazada kopan parmaklarının olay yerinde kaldığını belirledi.

POLİS ARAŞTIRMA SONUCU KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Atatürk Mahallesi'nde dün oyun oynayan çocuklar yerde kopmuş 2 parmak görerek durumumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaparak parmakları sahibini bulmak için Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Polis yaptığı araştırmada parmakların Hasan İlan'a ait olduğunu belirledi. İlan'ın ayağının, kullandığı motosikletin zincir ve dişliler arasında sıkıştığı ve 2 parmağının koptuğu belirlendi. Kaza sonrası çevredekilerin hastaneye götürdüğü gencin ayağındaki kan nedeni ile parmaklarının koptuğunun fark edilmediği belirtildi.

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu fakat kopan parmaklarının yeniden yerine dikilemeyeceği bildirildi.

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