Gündem Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadın öldü
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Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadın öldü

Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadın öldü

İzmir’de çocukların yokuştan yuvarladığı kamyon tekerleğinin yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarpması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Tekerleğin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tekerleğin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşları 6 ve 8 arasında değişen üç çocuk, oyun oynadıkları sokakta bir kamyon tekerleği buldu. Oyun oynamak amacıyla yokuşun başına gelen çocuklar, tekerleği yokuştan aşağıya bıraktı. Yükseltinin de etkisiyle hızla yuvarlanan kamyon tekerleği, yol kenarında bulunan 70 yaşındaki Gülbade Kevik ve 79 yaşındaki Dilber Karataş’a çarptı. Kevik, kafasını taşa çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Dilber Karataş’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocukların yuvarladığı kamyon tekeri can aldı
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Çocukların yuvarladığı kamyon tekeri can aldı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde küçük yaşlardaki üç çocuğun yokuş aşağı yuvarladığı kamyon tekerinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybederken, bir kadın ağır şekilde yaralandı. Mahalle sakinleri çocukların boş bir arazide buldukları tekeri, yokuş aşağı yuvarladığını belirttiler.
Bu tip olayların yaşanmaması için çözüm istiyoruz

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Kürşat Gazi Sırçalı, "Üç çocuk, kamyon lastiğini yokuş aşağı salmış, lastik yaşlı bir teyzeye çarpmış ve teyze vefat etmiş, sonra da kaçmışlar. Bu mahallede hırsızlık olayları gibi pek çok sorun yaşanıyor. Bu tip olayların yaşanmaması için çözüm istiyoruz" dedi.

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