Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadın öldü

Yaşları 6 ve 8 arasında değişen üç çocuk, oyun oynadıkları sokakta bir kamyon tekerleği buldu. Oyun oynamak amacıyla yokuşun başına gelen çocuklar, tekerleği yokuştan aşağıya bıraktı. Yükseltinin de etkisiyle hızla yuvarlanan kamyon tekerleği, yol kenarında bulunan 70 yaşındaki Gülbade Kevik ve 79 yaşındaki Dilber Karataş’a çarptı. Kevik, kafasını taşa çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Dilber Karataş’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OYNAT 00:36 Çocukların yuvarladığı kamyon tekeri can aldı İzmir'in Bayraklı ilçesinde küçük yaşlardaki üç çocuğun yokuş aşağı yuvarladığı kamyon tekerinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybederken, bir kadın ağır şekilde yaralandı. Mahalle sakinleri çocukların boş bir arazide buldukları tekeri, yokuş aşağı yuvarladığını belirttiler. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bu tip olayların yaşanmaması için çözüm istiyoruz

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Kürşat Gazi Sırçalı, "Üç çocuk, kamyon lastiğini yokuş aşağı salmış, lastik yaşlı bir teyzeye çarpmış ve teyze vefat etmiş, sonra da kaçmışlar. Bu mahallede hırsızlık olayları gibi pek çok sorun yaşanıyor. Bu tip olayların yaşanmaması için çözüm istiyoruz" dedi.