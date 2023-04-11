Çocukların yüzü tiyatroyla gülüyor: Deprem bölgesinde 'Küçük Kara Balık' oyunu sergilendi

Başakşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için sahada çalışmaların yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenliyor. Bu kapsamda Başakşehir Tiyatro Akademisi oyuncuları Malatya'daki depremzede çocukların yüzlerini güldürmek için Küçük Kara Balık' isimli oyununu sahneledi. Küçük Kara Balık ve arkadaşı Sümüklü Böcek'in maceraları çocukların yüzlerini güldürdü.

Genel sanat yönetmenliğini İlknur Demir'in yaptığı oyunda, annesi ile küçük bir derede yaşayan Küçük Kara Balık, dünyada neler olup bittiğini ve başka canlıların varlığını araştırır. Sürekli sorular sorduğu bilgili arkadaşı Sümüklü Böcek'in de desteğiyle yeni dünyalara doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta iki arkadaşa rengârenk balıklar, kurbağalar, yengeçler ve su kuşları eşlik eder.