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Çocukların yüzü tiyatroyla gülüyor: Deprem bölgesinde 'Küçük Kara Balık' oyunu sergilendi

Deprem felaketi sonrası, sanatçılar afetzede çocukların yüzünü güldürmek için mücadeleye devam ediyor. Başakşehir Tiyatro Akademisi oyuncuları Malat'yadaki depremzede çocuklar için Küçük Kara Balık isimli oyunu sahneledi. Küçük Kara Balık ve arkadaşı Sümüklü Böcek'in maceraları çocukların yüzlerini güldürdü.

17:49 . 11/04/2023 Salı
DHA
Başakşehir Tiyatro akademisi ekibi depremzede çocuklar için sahne aldı.

Başakşehir Tiyatro akademisi ekibi depremzede çocuklar için sahne aldı.

Başakşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için sahada çalışmaların yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenliyor. Bu kapsamda Başakşehir Tiyatro Akademisi oyuncuları Malatya'daki depremzede çocukların yüzlerini güldürmek için Küçük Kara Balık' isimli oyununu sahneledi. Küçük Kara Balık ve arkadaşı Sümüklü Böcek'in maceraları çocukların yüzlerini güldürdü.

Tiyatro oyuncuları, depremzede çocukların yüzlerini güldürmek için 'Küçük Kara Balık' adlı tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Yeşilyurt'taki Çadırkent Etkinlik Alanı'nda sahnelenen tek perdelik oyunda çocuklar doyasıya eğlendi. 

 İki arkadaşın macera dolu yolculuğu

Genel sanat yönetmenliğini İlknur Demir'in yaptığı oyunda, annesi ile küçük bir derede yaşayan Küçük Kara Balık, dünyada neler olup bittiğini ve başka canlıların varlığını araştırır. Sürekli sorular sorduğu bilgili arkadaşı Sümüklü Böcek'in de desteğiyle yeni dünyalara doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta iki arkadaşa rengârenk balıklar, kurbağalar, yengeçler ve su kuşları eşlik eder. 





#Deprem
#Tiyatro
#Çocuklar
#Başakşehir Belediyesi
#Küçük Kara Balık
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