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KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Çocuklarının ellerini sobada yakan baba tutuklandı

Çocuklarının ellerini sobada yakan baba tutuklandı

Kocaeli'de ilkokul öğrencisi iki çocuğunun ellerini sobada yaktığı iddia edilen Suriye uyruklu baba tutuklandı.

AA
ARŞİV
ARŞİV

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki çocuğunun elini sobada yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencisi Suriyeli M.N.K. (11) ile A.K'nin (7) ellerinin yanması nedeniyle okula gelemediğini öğrenen okul idaresi, durumu polise bildirdi.

  • Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve aldıkları ifadeler doğrultusunda, M.N.K. ile A.K'nin ellerinin, babaları A.K. (34) tarafından sobaya tutularak yakıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyeye tutuklandı.

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