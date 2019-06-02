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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da koca dehşeti: Eşinin çocuklarının gözü önünde öldürdü

Çocuklarının gözü önünde öldürdü yol kenarına bırakıp kaçtı

Diyarbakır’da bir kişi, 20 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürerek yol kenarına bırakıp kaçtı. Cani koca Diyarbakır’da saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Aygül Günler
Aygül Günler

Diyarbakır'da dün gece saat 00.30 sularında Diyarbakır Bismil Üçyol mevkii üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre yaklaşık 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül Günler ve Recep Günler çifti, Bismil ilçesine giderken yolda tartıştı. Tartışma sonucu aracını yol kenarında durduran Recep Günler eşiyle kavga etmeye başladı.

KAMYON ŞOFÖRÜ İHBAR ETTİ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olayı gören bir kamyon şoförü müdahale edince Recep Günler, eşi olduğunu ve tartışmanın kimseyi ilgilendirmediğini söyleyerek kamyon şoförünün gitmesini istedi. Olay yerinden uzaklaşan kamyon şoförünün durumu jandarmaya haber vermesi sonucu bölgeye gelen jandarma ekipleri tahlisiz kadının cesedine ulaştı.

İHA
Diyarbakır’da cani koca dehşeti.
  • Eşiyle tartışan Recep Günler, çocuklarının önünde eşi Aygül Günler’i bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada Günler çiftinin, 15, 17 ve 18 yaşlarında olan üç çocuğu araçtan çıkıp kaçarak jandarmaya sığındı.

Recep Günler, eşinin cansız bedenini yol kenarına bırakıp kaçtı.

Jandarma ekipleri olay yerini inceledikten sonra tahlisiz kadının cenazesini Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadının cesedi daha sonra otopsi yapılması için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Aygül Günler’in cenazesinin, otopsisinin ardından Yeniköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

SAKLANDIĞI EVDE SUÇ ALETİYLE BULUNDU

Güvenlik güçleri, araçla kaçan katil zanlısının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı. Jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonla Günler, Diyarbakır’da saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Öldürülen kadının erkek kardeşi Bayram Işık, “Yaklaşık 2 buçuk aydır kız kardeşimin evinde şiddetli geçimsizlik vardı. Kız kardeşimin kayınbabası vefat ettikten bu yana eşi evde sürekli huzursuzluk çıkarıyormuş, bu bizi rahatsız etti. Biz gerekli her türlü desteği verdik, yalnız o kız kardeşime kıymakla yanlış yaptı. Eğer ki gücü yetiyorsa gelsin beni bulsun, benim telefonum, adresim ve iş yerim belli. Bismil ilçesinde sağı solu tehdit etmeyi bıraksın, zerre kadar erkekliği varsa beni bulsun. Kız kardeşim 39 yaşındaydı, 3 çocuğu vardı, 20 yıldır evliler” dedi.

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