Gündem Çocuklarının sünnet davetiyelerini dağıtan kamyon şoförünün cesedi bulundu
BALİKESİR

Çocuklarının sünnet davetiyelerini dağıtan kamyon şoförünün cesedi bulundu

Balıkesir’in Manyas ilçesinde ikamet eden kamyon şoförü Nedim Kanat’ın Susurluk’ta aracının yanında cesedi bulundu.

Haber Merkezi İHA
Çocuklarının sünnet davetiyelerini dağıtan kamyon şoförünün cesedi bulundu
Nedim Kanat, şoförü olduğu TIR'ın yanında bulundu

Olay, sabah saatlerinde Susurluk Yeni Mahalle Ertan ve Sertan Soylu Caddesi üzerindeki bir işyerinin otoparkında vatandaşların yerde yatan bir şahıs gördüklerini 112 ve polise bildirmeleriyle ortaya çıktı. Kamyonda şoför olarak çalışan Nedim Kanat (44), bir işyeri otoparkında kamyonun sağ kapısı tarafında toprak zemin üzerinde yüz üstü yatar vaziyette bulundu. Şahsın kafasının sağ ön kısmında yanağa kadar uzanan kesi olduğu ve boynunun kırık olduğu belirlendi. Nedim Kanat’ın bir cinayete kurban gittiği ve cesedinin şoförü olduğu kamyonun yanına bırakıldığı üzerinde durulurken, Susurluk Emniyet Müdürlüğü olayın sır perdesini aralamaya çalışıyor.
BİRKAÇ GÜN SONRA SÜNNETLERİ VARDI
Diğer yandan şüpheli bir şekilde ölen Nedim Kanat’ın, ikiz çocukları R.E ve R.E Kanat’ın önümüzdeki çarşamba günü sünnet cemiyetlerini yapacağı bu cemiyetle ilgili davetiyeleri dağıttığı öğrenildi. Nedim Kanat, bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakip Manyas’ta toprağa verildi.

Nedim Kanat
Nedim Kanat

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