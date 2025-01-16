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Çok ciddi iddia: 'İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor'

Çok ciddi iddia: 'İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor'

11:3216/01/2025, Perşembe
DHA
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü İstanbul'un içme suyundaki kirliliğe dikkat çekti
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü İstanbul'un içme suyundaki kirliliğe dikkat çekti

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İSKİ'nin Düzce'deki gerekli altyapı yatırımlarını gerçekleştirmediğini ifade ederek, "İstanbulluların içtiği suya atık sular karışıyor" dedi.

Düzce Belediye Başkanı
Faruk Özlü
, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Düzce'de yapması gereken yatırımları 5 yıldır yapmadığını açıkladı.

Özlü,
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'nin su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar var. Bu yatırımlar; İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliği ile ilgili yükümlülüklerini kapsıyor. Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor.


"Yatırımları acilen tamamlayın"


İBB ve İSKİ yönetimleri bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor. Geçen yıl Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ile Düzce'yi ‘su kardeşi' ilan etme girişimini İBB kabul etmedi. Bunun üzerine Düzce Kocaeli ile su kardeşi ilan edildi. Düzceli hemşehrilerimizin bilgisine"
ifadelerine yer verdi.



#Faruk Özlü
#Düzce
#İstanbul

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