Çok ciddi iddia: 'İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor'

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'nin su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar var. Bu yatırımlar; İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliği ile ilgili yükümlülüklerini kapsıyor. Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor.