​Çok özlemişiz​

Ülke genelinde, tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki 18 milyon dolayındaki öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1,5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı. Kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı. Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip ediliyor.

GÜNDEM Yüz yüze eğitimde kararlıyız

TEMİZLİK RUTİNİ SIKLAŞTIRILDI

Tüm okullara yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edildi. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarına maske atık kutuları kondu. Öte yandan, okulun rutin temizliği sıklaştırıldı, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için, su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlandı, uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu. Veli ve ziyaretçiler mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil okul içerisine alınmadı. Ayrıca, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

ÖĞRENCİLER ÇOK MUTLU

Okulun ilk günü öğrenciler arkadaşlarıyla hem çeşitli oyunlar oynadı hem de özlem giderdi. Kocaeli’de okuyan ortaokul öğrencisi Ömer Asaf Karakaya, “Okullar açıldığı için çok mutluyuz, devletimize teşekkür ediyorum” dedi. Arkadaşlarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan bir diğer öğrenci Alper Kağan da teneffüs sesini bile özlediğini anlattı. Yavuz Yıldız da, “Bize kitap, tablet verdiler çok mutluyum. Arkadaşlarımla tanıştık sohbet ettik, çok mutlu ve memnunum” dedi.