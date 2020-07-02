Çöken yollar, patlayan borular: İstanbul'da ihmal kaynaklı kazaların sonu gelmiyor
İstanbul Bakırköy'de bir hafriyat kamyonunun altyapı çalışması sırasında çöken yola düşmesi, son dönemde ihmal kaynaklı kazaları gündeme getirdi. Belediye ekiplerinin ihmalleri sonucunda yaşanan kazalar hem çevreye hem de vatandaşlara büyük zararlar verdi. 22 Nisan'da İSKİ ekiplerinin yaptıkları çalışma sırasında patlattıkları su borusu nedeniyle Kadıköy adeta göle dönmüştü. 11 Mayıs'ta ise Ümraniye'de çalışma yapan İGDAŞ ekipleri doğalgaz borusunu patlatmıştı. Esenyurt'ta 7 Haziran'da İSKİ borusunun patlaması nedeniyle iş yerlerini su basmıştı. Küçükçekmece ve Haliç'in çamura dönmesi ise tepkilerin artmasına neden oldu.
İstanbul'da son dönemde belediye ekiplerinin ihmalleri sonucu birçok kaza yaşandı. Bu kazaların en sonucusu Bakırköy'de meydana geldi.
Bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
SULTANGAZİ VE BEŞİKTAŞ'TA DA YOLLAR ÇÖKTÜ
28 Haziran Salı günü de Sultangazi'de İSKİ'nin kanalizasyon borusundan sızan su nedeniyle yol çökmüştü.. Çökme nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
ORTAKÖY SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Yine geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırılırken, dükkanlar boşaltıldı.
KADIKÖY'DE İSKİ ATIK SU BORUSUNU PATLATTI
İstanbul Kadıköy'de İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında su borusunun patlatılmasıyla cadde göle döndü. Trafik ekipleri Kadıköy istikametini trafiğe kapattı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyun tahliye olmasını bekledi.
ESENYURT'TA İSKİ BORUSU PATLADI
İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.
ÜMRANİYE'DE GAZ HATTI PATLADI
Ümraniye'de sanayi sitesinde İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
HALİÇ 1 YILDA 90'LI YILLARA DÖNDÜ
İstanbul’un simgesi Haliç 1 yıl içinde 1990’lı yılların içler acısı duruma döndü. Düzenli temizlik yapılmadığı için Haliç’in temiz ve mavi suları Silahtarağa’da kahverengi oldu ve 25 yıl sonra koku gelmeye başladı. Kirlilik havadan çekilen görüntülerde net olarak görünüyor.