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Gündem Çöken yollar, patlayan borular İstanbulda ihmal kaynaklı kazaların sonu gelmiyor
İSTANBUL

Çöken yollar, patlayan borular: İstanbul'da ihmal kaynaklı kazaların sonu gelmiyor

İstanbul Bakırköy'de bir hafriyat kamyonunun altyapı çalışması sırasında çöken yola düşmesi, son dönemde ihmal kaynaklı kazaları gündeme getirdi. Belediye ekiplerinin ihmalleri sonucunda yaşanan kazalar hem çevreye hem de vatandaşlara büyük zararlar verdi. 22 Nisan'da İSKİ ekiplerinin yaptıkları çalışma sırasında patlattıkları su borusu nedeniyle Kadıköy adeta göle dönmüştü. 11 Mayıs'ta ise Ümraniye'de çalışma yapan İGDAŞ ekipleri doğalgaz borusunu patlatmıştı. Esenyurt'ta 7 Haziran'da İSKİ borusunun patlaması nedeniyle iş yerlerini su basmıştı. Küçükçekmece ve Haliç'in çamura dönmesi ise tepkilerin artmasına neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da ihmal kaynaklı kazaların ardı arkası kesilmiyor.
İstanbul'da ihmal kaynaklı kazaların ardı arkası kesilmiyor.

İstanbul'da son dönemde belediye ekiplerinin ihmalleri sonucu birçok kaza yaşandı. Bu kazaların en sonucusu Bakırköy'de meydana geldi.

Bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

SULTANGAZİ VE BEŞİKTAŞ'TA DA YOLLAR ÇÖKTÜ

28 Haziran Salı günü de Sultangazi'de İSKİ'nin kanalizasyon borusundan sızan su nedeniyle yol çökmüştü.. Çökme nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

ORTAKÖY SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yine geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırılırken, dükkanlar boşaltıldı.

KADIKÖY'DE İSKİ ATIK SU BORUSUNU PATLATTI

İstanbul Kadıköy'de İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında su borusunun patlatılmasıyla cadde göle döndü. Trafik ekipleri Kadıköy istikametini trafiğe kapattı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyun tahliye olmasını bekledi.

ESENYURT'TA İSKİ BORUSU PATLADI

İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

Esenyurt'ta İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
GÜNDEM
Esenyurt'ta İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

ÜMRANİYE'DE GAZ HATTI PATLADI

Ümraniye'de sanayi sitesinde İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Ümraniye'de İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı
GÜNDEM
Ümraniye'de İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı

HALİÇ 1 YILDA 90'LI YILLARA DÖNDÜ

İstanbul’un simgesi Haliç 1 yıl içinde 1990’lı yılların içler acısı duruma döndü. Düzenli temizlik yapılmadığı için Haliç’in temiz ve mavi suları Silahtarağa’da kahverengi oldu ve 25 yıl sonra koku gelmeye başladı. Kirlilik havadan çekilen görüntülerde net olarak görünüyor.

Sekiz ay önce neydi şimdi ne oldu: Küçükçekmece Gölü'nün içler acıtan değişimi
OYNAT 00:58
Sekiz ay önce neydi şimdi ne oldu: Küçükçekmece Gölü'nün içler acıtan değişimi
Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Küçükçekmece Gölü, önceki yıllarda masmaviyken, şu an kirlilik nedeniyle siyah renge büründü. Sekiz ay öncesine kadar kuş cennetine dönen ve balıkçıların gözde mekanlarından biri haline gelen Küçükçekmece Gölü şimdilerde kokudan yanından dahi geçilemeyecek hale geldi. İçler acısı durum görenlerin yüreğini yakıyor.


KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Gölde son 8 aydır yaşanan kirlilik bölge halkının büyük tepkisini çekiyor.

Eskiden kuş cenneti olan Küçükçekmece Gölü şimdi balık mezarı oldu: Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum
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Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Küçükçekmece Gölü önceki yıllarda masmaviyken, şu an yüzeyi adeta siyah bir örtü ile kaplanmış durumda.
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Havadan çekilen görüntülerde gölün Altınşehir tarafında kalan kıyı şeridinde kirlilikten dolayı yer yer kahverengi olduğu görülürken, bazı kısımlarının ise siyah renge büründüğü görüldü.
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Çevredeki vatandaşlar ise gördükleri manzaradan rahatsız olduklarını belirtti.
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Uzmanlar, balık ölümlerinin oksijen eksikliğinden dolayı olabileceğini belirtti. Siyaha bürünen göl drone ile havadan görüntülendi.
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“Küçükçekmece merkezden tutun Altınşehir'e kadar bu gölün kirliliği uzanıyor<br>​<br>​ 20 yıldır Küçükçekmece'de oturan Hamza Keme, “Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Hiç bu kadar kirli görmemiştim. Küçükçekmece merkezden tutun Altınşehir'e kadar bu gölün kirliliği uzanıyor. Son bir, bir buçuk yıldır bu gölün kirlenmesinin sebebinin kim buluyorsa bulsun bir an önce. Ölü balıkları gördünüz biz bunları yiyorduk burada ama şuan bırakın yemeyi gölün kenarında oturamıyoruz. Göldeki karartıyı çevredeki tüm insanlar görüyor dedi.
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“En kısa zamanda önlem almaları gerekiyor<br>​<br>​ Küçükçekmece'de çalışan Murat Bertan, “İki, iki buçuk yıldır buradayım ama gölü ilk defa böyle görüyorum. Balıklarında telef olduğunu ilk defa görüyorum. Bazen dalgalanıyor rengi değişiyor ama böyle görmedim hiç içler acısı bir durum. En kısa zamanda önlem almaları gerekiyor şeklinde konuştu.
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Eskiden kuş cenneti olan Küçükçekmece Gölü şimdi balık mezarı oldu: Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum
Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Küçükçekmece Gölü, önceki yıllarda masmaviyken şu an kirlilik nedeniyle siyah renge büründü. Yüzeyi adeta siyah bir örtü ile kaplanan göl drone ile havadan görüntülendi.


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