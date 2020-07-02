Çöken yollar, patlayan borular: İstanbul'da ihmal kaynaklı kazaların sonu gelmiyor

İstanbul'da son dönemde belediye ekiplerinin ihmalleri sonucu birçok kaza yaşandı. Bu kazaların en sonucusu Bakırköy'de meydana geldi.

Bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

SULTANGAZİ VE BEŞİKTAŞ'TA DA YOLLAR ÇÖKTÜ

28 Haziran Salı günü de Sultangazi'de İSKİ'nin kanalizasyon borusundan sızan su nedeniyle yol çökmüştü.. Çökme nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

ORTAKÖY SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yine geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırılırken, dükkanlar boşaltıldı.

KADIKÖY'DE İSKİ ATIK SU BORUSUNU PATLATTI

İstanbul Kadıköy'de İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında su borusunun patlatılmasıyla cadde göle döndü. Trafik ekipleri Kadıköy istikametini trafiğe kapattı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyun tahliye olmasını bekledi.

ESENYURT'TA İSKİ BORUSU PATLADI

İstanbul Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

GÜNDEM Esenyurt'ta İSKİ borusu patladı: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

ÜMRANİYE'DE GAZ HATTI PATLADI

Ümraniye'de sanayi sitesinde İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

GÜNDEM Ümraniye'de İGDAŞ'ın kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı

HALİÇ 1 YILDA 90'LI YILLARA DÖNDÜ

İstanbul’un simgesi Haliç 1 yıl içinde 1990’lı yılların içler acısı duruma döndü. Düzenli temizlik yapılmadığı için Haliç’in temiz ve mavi suları Silahtarağa’da kahverengi oldu ve 25 yıl sonra koku gelmeye başladı. Kirlilik havadan çekilen görüntülerde net olarak görünüyor.

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OYNAT 00:58 Sekiz ay önce neydi şimdi ne oldu: Küçükçekmece Gölü'nün içler acıtan değişimi Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Küçükçekmece Gölü, önceki yıllarda masmaviyken, şu an kirlilik nedeniyle siyah renge büründü. Sekiz ay öncesine kadar kuş cennetine dönen ve balıkçıların gözde mekanlarından biri haline gelen Küçükçekmece Gölü şimdilerde kokudan yanından dahi geçilemeyecek hale geldi. İçler acısı durum görenlerin yüreğini yakıyor. BiP'te paylaş

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KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Gölde son 8 aydır yaşanan kirlilik bölge halkının büyük tepkisini çekiyor.