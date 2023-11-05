İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "suç işlemek için örgüt kurma, uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen uluslararası silahlı organize suç örgütü "

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