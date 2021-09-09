Gündem Çöp Konteynerleri ve Çöp Sıkıştırma Araçlarının dağıtımı gerçekleştirildi
YEREL GÜNDEM

Çöp Konteynerleri ve Çöp Sıkıştırma Araçlarının dağıtımı gerçekleştirildi

Kızıltepe Belediyesi ilçe merkezine dağıtılmak üzere 1000 adet 770 litreden oluşan çöp konteyneri ile 50 adet 3 bin litre yer üstü çöp konteynerinin dağıtımına başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çöp Konteynerleri ve Çöp Sıkıştırma Araçlarının dağıtımı gerçekleştirildi
Kızıltepe Belediyesi

İlçede yaptığı çalışmalarla adından sık sık söz ettiren Kızıltepe Belediyesi, bünyesindeki birimlerle Kızıltepe’yi baştan inşa ediyor. Vatandaşların daha rahat, konforlu ve temiz bir Kızıltepe’de yaşamaları için yeni projeler, büyük yatırımlar ve küçük dokunuşlarla Kızıltepe ilmek ilmek işleniyor. Bugün ise Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe olarak gönderilen biri 13+1 metreküp, diğeri 7+1 metreküp olmak üzere 2 adet çöp sıkıştırma aracının teslimi gerçekleştirildi.

‘İlçemizi daha temiz ve yaşanılmasından mutluluk duyulan bir yer’ haline getirebilmenin önemini vurgulayan Çam; "Kızıltepe Belediyesi olarak bu sene içerisinde ilçemizde konteyner dağıtımını gerçekleştirdik ve bundan sonraki süreçlerde başta ana arteller olmak üzere şehrimizin en işlek caddelerinde normal çöp konteynerleri değil kapalı devre 3000 litrelik çöp konteynerleriyle vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Buradaki en önemli amacımız; hem çevre sağlığını olabildiğince olumsuz etkileyen hususları ortadan kaldırabilmek hem kokuyu ortadan kaldırabilmek hem de şehrin başta ana artelleri olmak üzere en işlek caddelerinde de çöp alımlarından kaynaklı trafiğin önüne geçebilmek. Bu çöp alımlarımızı gece 12'den sonra trafiğin en az olduğu zamanlar dilimi içerisinde arkadaşlarımız sabaha kadar gerçekleştirecekler. 50 adet kapalı devre çöp konteynerlerimiz demo amaçlı ana artellerde yer alacak. Eğer istediğimiz başarıyı elde edersek şehrimizde normal çöp konteynerlerinden ziyade, diğer caddelerinde ve sokaklarında da kapalı devre çöp konteyner sistemine geçeceğiz. Nihai hedefimiz; bu şehri daha yaşanılabilir, daha müreffeh, daha temiz ve yaşanılmasından mutluluk duyulan yer haline getirebilmek. Bu bağlamda Kızıltepe Belediye'sinin bütün çalışanları ile birlikte başkan yardımcılarımızla, kurum amirlerimizle, değerli emekçi kardeşlerimizle birlikte var gücümüzle çalışmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Burada özellikle belirtmek istediğimiz husus, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Hükümetimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımız, ilçemiz halkı adına, vatandaşlarımız adına çok daha müreffeh bir ilçe olabilmesi için ciddi anlamda bize katkı sunuyorlar, destek veriyorlar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hükümetimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, bütün Bakanlıklarımıza, Sayın Valimiz\Büyükşehir Belediye Başkan V. Mahmut Demirtaş’a, Milletvekillerimiz Cengiz Demirkaya, Şeyhmus Dinçel ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Abone Ol Google News
Berlinde grevlerin sayısı artıyor

Berlin'de grevlerin sayısı artıyor

Demiryolları ve market çalışanlarından sonra şimdi de sağlıkçılar.
Yedieminde akılalmaz olay

Yedieminde akılalmaz olay

Kendisine emanet edilen 50 aracı satıp borcunu ödemiş.
CHPli Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

​Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuru ve sonuç tarihini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı TURKOVAC müjdesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ile bu musibeti başımızdan defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.
Öğretmen atama takvimi belli oldu
Gündem

Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.