Çöp Konteynerleri ve Çöp Sıkıştırma Araçlarının dağıtımı gerçekleştirildi

İlçede yaptığı çalışmalarla adından sık sık söz ettiren Kızıltepe Belediyesi, bünyesindeki birimlerle Kızıltepe’yi baştan inşa ediyor. Vatandaşların daha rahat, konforlu ve temiz bir Kızıltepe’de yaşamaları için yeni projeler, büyük yatırımlar ve küçük dokunuşlarla Kızıltepe ilmek ilmek işleniyor. Bugün ise Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe olarak gönderilen biri 13+1 metreküp, diğeri 7+1 metreküp olmak üzere 2 adet çöp sıkıştırma aracının teslimi gerçekleştirildi.

‘İlçemizi daha temiz ve yaşanılmasından mutluluk duyulan bir yer’ haline getirebilmenin önemini vurgulayan Çam; "Kızıltepe Belediyesi olarak bu sene içerisinde ilçemizde konteyner dağıtımını gerçekleştirdik ve bundan sonraki süreçlerde başta ana arteller olmak üzere şehrimizin en işlek caddelerinde normal çöp konteynerleri değil kapalı devre 3000 litrelik çöp konteynerleriyle vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Buradaki en önemli amacımız; hem çevre sağlığını olabildiğince olumsuz etkileyen hususları ortadan kaldırabilmek hem kokuyu ortadan kaldırabilmek hem de şehrin başta ana artelleri olmak üzere en işlek caddelerinde de çöp alımlarından kaynaklı trafiğin önüne geçebilmek. Bu çöp alımlarımızı gece 12'den sonra trafiğin en az olduğu zamanlar dilimi içerisinde arkadaşlarımız sabaha kadar gerçekleştirecekler. 50 adet kapalı devre çöp konteynerlerimiz demo amaçlı ana artellerde yer alacak. Eğer istediğimiz başarıyı elde edersek şehrimizde normal çöp konteynerlerinden ziyade, diğer caddelerinde ve sokaklarında da kapalı devre çöp konteyner sistemine geçeceğiz. Nihai hedefimiz; bu şehri daha yaşanılabilir, daha müreffeh, daha temiz ve yaşanılmasından mutluluk duyulan yer haline getirebilmek. Bu bağlamda Kızıltepe Belediye'sinin bütün çalışanları ile birlikte başkan yardımcılarımızla, kurum amirlerimizle, değerli emekçi kardeşlerimizle birlikte var gücümüzle çalışmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Burada özellikle belirtmek istediğimiz husus, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Hükümetimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımız, ilçemiz halkı adına, vatandaşlarımız adına çok daha müreffeh bir ilçe olabilmesi için ciddi anlamda bize katkı sunuyorlar, destek veriyorlar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hükümetimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, bütün Bakanlıklarımıza, Sayın Valimiz\Büyükşehir Belediye Başkan V. Mahmut Demirtaş’a, Milletvekillerimiz Cengiz Demirkaya, Şeyhmus Dinçel ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.