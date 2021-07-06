Çöplüğü basan ayılara halkın ilgisi yoğun

Ormanlık alandaki ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki çöplüğe geliyor. Gece gelen ayılar sabahın ilk ışıklarına kadar çöplükte yiyecek arıyor. Ayıları görmek isteyenler ise araçlarıyla geldikleri bölge çevresinde bekliyor.

Sarıkamış'ın her yerinde ayı görmenin mümkün olduğunu söyleyen Deniz Demir, "İnsanlarla iç içe yaşayan ayılar yiyecek bulmak için gündüzleri ilçedeki çöp konteynerlerine bile geliyor. Onları sürü halinde görmek isteyenler ise ilçenin çöpünün döküldüğü alana gidiyor.

DHA

Burada sürü halinde bulunan ayılar korkutucu oldukları kadar sevimliler de. Doğal ortamda onları izlemek büyük bir zevk. Bazen araçtan inip onlarla selfie bile çekilenler var" diye konuştu.

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Öte yandan Erzurum'un Olur ile Oltu kara yolunun 35'inci kilometresindeki Olur Köprübaşı köyü yakınlarında tek başına dolaşan yavru bir ayı görüldü. Kara yolundaki araç sürücüleri ayıyı görünce şaşırdılar.

Ayı yavrusuna çarpmamak için özen gösteren sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip fotoğraflarını çektiler. İlk kez bir ayı gördüğünü söyleyen Emrah Ayaz, "Çok tatlıydı. Ama araçlar korna çalınca korkup dağa doğru kaçtı" dedi.

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OYNAT 00:59 Rize’de aç kalan ayılar evin altını üstüne getirdi Rize'de aç kalan ayılar yaşam alanına inerek bir eve zarar verdi. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Verçenik yaylasında kış uykusundan uyanarak yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayan ayılar, köylülerin yaşam alanlarına kadar indi. Miktad Yılmaz'a ait evin camını parçalayarak içeriye giren ayı evin altını üstüne getirdi. Evde yiyecek bir şey bulamayan ayı eşyaları evin içerisinden dışına taşıdı. BiP'te paylaş

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