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MARDİN

'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı: Bakan Pakdemirli 'Allah razı olsun' dedi

Mardin'de Şeyhmus Erginoğlu (70), Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 'çöplük' denilen bölgeyi diktiği 10 bin fidanla orman alanı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında Erginoğlu için 'Allah senden razı olsun' mesajı paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Şeyhmus Erginoğlu, 10 bin tane ağaç dikip çöplük denilen yeri ormana çevirdi.
Şeyhmus Erginoğlu, 10 bin tane ağaç dikip çöplük denilen yeri ormana çevirdi.

Mardin'de yaşayan Şeyhmus Erginoğlu, 'çöplük' denilen bir alana fidan dikmek için Orman Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Erginoğlu'na 7 bin çam, 3 bin çınar olmak üzere 10 bin fidan desteği verildi.

Diktiği fidanlarla alanı, ormana dönüştüren Erginoğlu, gece saatlerinde bile fidanları kontrol ettiğini söyledi.

  • Erginoğlu, "Gece saat 1'de kalkıp buraya geliyor, sulama yapıyordum. Çöplük olarak kullanılan bu alan devletindir. Herkes böyle yapsa Mardin'in etrafı yemyeşil orman olur. Bu alanın, yukarı bölümlerinde de boşluk var. İnşallah bin tane daha ağaç, oraya dikeceğim" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Şeyhmus Erginoğlu'nun bu girişimini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Pakdemirli, '10 bin tane ağaç dikip çöplük denilen yeri ormana çeviren Şeyhmus amca... Allah senden razı olsun' mesajını paylaştı.

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20 yılda 20 tane orman oluşturdu: Toplam 200 bin fidan dikti
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Kendini doğaya, yeşile adayan ve 2000 yılında başladığı fidan dikimini 20 yıldır sürdüren Abdullah Karataş, 2008 yılında emekli oldu.
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Emekli olduktan sonra fidan sevgisi katlanarak artan Karataş, 2008 yılından itibaren de tüm emekli maaşını fidan dikimine harcıyor.
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Her yıl kendi imkanlarıyla ve büyük bir tutkuyla temin ettiği fidanları toprakla buluşturan Karataş, bu zamana kadar 200 bin fidanı toprakla buluşturarak 20 hatıra ormanı oluşturdu.
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Toprakla buluşturduğu fidanların kontrolünü belli aralıklarla yapan Karataş, fidanların sulama ve tüm bakımlarını da yine kendisi yapıyor.
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Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve yeşil bir doğa bırakmak arzusunda olan Karataş, ayrıca Sarıkaya'daki mezarlıklar, okul bahçeleri başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara da kendi imkanlarıyla fidan dikimini sürdürüyor.
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Ömrünü fidan dikmeye adayan Abdullah Karataş, bu zamana kadar 200 bin fidanı toprakla buluşturduğunu söyleyerek “40 yıldır Sarıkaya'da esnafım. Bu zamana kadar 200 bini geçkin fidan diktim. Bu fidanları geleceğe, topluma yararlı olmak için dikiyorum. Her zaman bu işe kendimi adadım. 20 yılda 20 tane kendi imkanlarımla hatıra ormanı oluşturdum. Her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Geleceğe nefes ol' kampanyasında fidan dikme seferberliğine ben de katıldım. Bu hizmetleri her yıl devam ettireceğim. Fidan dikmeyi çok seviyorum. Yeşile ve doğaya aşığım. Bu diktiğim fidanların bakımını sulamasını her şeyini kendi imkanlarımla yapıyorum. Ömrüm yettiği sürece de fidan dikmeye devam edeceğim dedi.
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20 yılda 20 tane orman oluşturdu: Toplam 200 bin fidan dikti
Yozgat´ın Sarıkaya ilçesinde 40 yıldır esnaflık yapan Abdullah Karataş, 20 yılda 200 bin fidanı toprakla buluşturarak 20 hatıra ormanı oluşturdu.

Bu ormana randevuyla giriliyor: Çok özel koruma gerekiyor
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Sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri de Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırlarındaki Kasnak Meşesi Ormanı Tabiat Koruma Alanı. Geçen yıllarda başta doğa yürüyüşü grupları .
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Hazan mevsiminin tüm renklerinin yer aldığı doğa harikası orman, Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında yer alıyor. 1987 yılında tabiatı koruma alanı ilan edildikten sonra, yöre halkının da desteğiyle korunan orman, özellikle sonbahar mevsiminde yoğun ziyaretçi çekiyor.
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Kasnak meşesinin, Türkiye'de münferit olarak birçok ilde görüldüğünü, ancak bir orman olarak sadece Eğirdir'de bulunduğunu belirten DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, birincil önceliklerinin tabiatı koruma alanı statüsündeki bu ormanı korumak olduğunu söyledi. Temel, kasım ayı başından itibaren akağaçlarla başlayan ve ilerleyen günlerde de kasnak meşeleri ve alandaki diğer ağaç türleriyle devam eden sonbahar sürecinde muhteşem güzellikler oluştuğunu kaydetti.
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Ormana randevusuz kesinlikle ziyaretçi alınmadığını belirten Temel, “Bugüne kadarki uygulamalarda alanın zarar görmemesi en büyük önceliğimiz. Alanda bilimsel ve eğitim amaçlı gezmek isteyenlerin, DKMP Isparta Şube Müdürlüğü'nden izin ve randevu almaları gerekiyor. Randevu verilen gruplar ise başlarında kurumumuzdan bir teknik personel eşliğinde ve alanla ilgili tanıtım ve bilgilendirme yapılarak gezdiriliyor. Gezi güzergahı ve alanda bulunulan süre kısıtlı olup, ziyaretçilere bu muhteşem güzellikleri göstermenin yanında doğa eğitimi verilmesi de amaçlanmaktadır dedi.
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Bu ormana randevuyla giriliyor: Çok özel koruma gerekiyor
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kasnak Meşesi Ormanı Tabiat Koruma Alanı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanmaya başladı. Birinci önceliğin 'koruma' olduğu ormanda geziler, randevu ve teknik personel kontrolüyle yapılabiliyor.


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