COP31’in resmi konaklama partneri olan Coral Travel Group, tur operatörlüğü, destinasyon yönetimi, otel iş birlikleri ve dijital altyapı alanlarındaki deneyimini bu büyük organizasyon için bir araya getiriyor.

Antalya’da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, dünyanın dört bir yanından gelen delegasyonları, uzmanları, gözlemcileri ve diğer katılımcıları bir araya getiriyor. 196 ülkeden 100 binin üzerinde katılımcının beklendiği organizasyonda, konaklama ve misafir deneyiminin yönetimi de uluslararası ölçekte kapsamlı bir operasyon gerektiriyor.

COP31’in resmi konaklama partneri olan Coral Travel Group, tur operatörlüğü, destinasyon yönetimi, otel iş birlikleri ve dijital altyapı alanlarındaki deneyimini bu büyük organizasyon için bir araya getiriyor. Grup, katılımcıların konaklama taleplerinden karşılama ve transfer hizmetlerine, tur organizasyonlarından farklı ihtiyaçlara yönelik ek hizmetlere kadar uzanan süreçleri bütünleşik bir operasyon yapısıyla yönetiyor.

Farklı ülkeler, tek bir hizmet ağı

1992 yılında başlayan yolculuğunda yaklaşık 40 milyon turiste hizmet veren Coral Travel Group, bugün 21 ülkede 34 şirketi ve 6 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Yılda yaklaşık 4 milyon turiste ulaşan grup, 15 kaynak pazarda 80 şehirden 40 ülkedeki 90 destinasyona uzanan operasyon ağıyla uluslararası turizm sektöründe faaliyet gösteriyor.

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Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, grubun farklı uzmanlık alanlarını aynı yapı içinde buluşturan organizasyon gücünün COP31 gibi büyük ölçekli etkinliklerde önemli bir avantaj sağladığını belirterek şunları söyledi:

“Bir seyahat, misafir açısından tek bir deneyim. Ancak bu deneyimin arkasında uçuş, konaklama, destinasyon hizmetleri, teknoloji ve misafir desteği gibi pek çok farklı süreç bulunuyor. Coral Travel Group olarak turizmin bu farklı halkalarında uzmanlaşmış şirketlerimizi ve ekiplerimizi aynı hizmet anlayışı etrafında buluşturuyoruz. Farklı pazarlardan gelen misafirlerin beklentilerini anlayabilmek ve destinasyonlardaki ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmek, uluslararası ölçekte edindiğimiz deneyimin en önemli kazanımlarından biri. COP31’de de bu entegre yapımızı büyük bir organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda kullanıyoruz.”

140 ülkeden katılımcı için kesintisiz koordinasyon

COP31 kapsamında Coral Travel Group tarafından Mart 2026’da kullanıma açılan özel dijital rezervasyon platformu üzerinden 140 ülkeden yaklaşık 10 bin rezervasyon bulunuyor. Katılımcıların konaklama talepleri için platformda 257 otel satışa açılırken, yaklaşık 4 bin kişi için karşılama, transfer, tur ve ek hizmet organizasyonları yürütülüyor.

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Operasyonun koordinasyonu için 100’ün üzerinde ofis çalışanı ve 100’ün üzerinde saha çalışanı görev alıyor. Rezervasyon, otel koordinasyonu, misafir ilişkileri, karşılama ve ulaşım hizmetleri; ODEON Tours’un destinasyon yönetimi deneyimi ve 7/24 operasyon koordinasyonuyla eş zamanlı olarak yürütülüyor.

ODEON Turizm Genel Müdürü Ozan Somaklar, COP31’in yalnızca konaklama rezervasyonlarının yönetilmesinden ibaret olmadığını, farklı ülkelerden gelen binlerce kişinin değişen ihtiyaçlarına aynı anda yanıt vermeyi gerektirdiğini vurguladı:

“Böylesine büyük ve çok uluslu bir organizasyonda başarı, birbirine bağlı çok sayıda sürecin aynı anda ve uyum içinde işlemesine bağlı. Bir katılımcının uçuşu değiştiğinde bunun otel, karşılama ve transfer planlamasına doğru zamanda yansıması gerekiyor. Farklı dillerde iletişim kuran, farklı programları ve beklentileri olan binlerce kişiyi yönetirken dijital altyapının, ofis ekiplerinin, otel iş ortaklarının ve saha operasyonunun aynı planın parçaları olarak çalışması önemli. COP31 hazırlıklarımızı da ODEON Tours’un uzun yıllara dayanan destinasyon yönetimi deneyimiyle bu uçtan uca koordinasyon anlayışı üzerine kurduk.”

Coral Travel Group, COP31 operasyonunu yalnızca konaklama ve ulaşım hizmetleriyle sınırlı görmüyor. Grup, turizm faaliyetlerinin doğal çevre, yerel ekonomi, çalışanlar ve destinasyonlar üzerindeki etkisini de iş yapış biçiminin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.

Grubun World of Care yaklaşımı; “Doğayı Korumak”, “Yerel Değer Yaratmak” ve “Güvenle Büyümek” başlıklarından oluşuyor. Bu yaklaşım doğrultusunda enerji ve su verimliliği, atıkların azaltılması, doğal yaşamın korunması, yerel tedarikçilerle iş birliği, çalışanların gelişimi ve toplumsal katkı alanlarında çalışmalar yürütülüyor.

2025 yılında grubun toplam atık miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25,7 azalırken, tedarikçi sayısının yaklaşık yüzde 99’unu yerel tedarikçiler oluşturdu. Aynı yıl 371 tedarikçi çevresel ve sosyal etkileri bakımından değerlendirildi; 950 binin üzerinde misafir yerel alışveriş deneyimleriyle buluşturuldu. Çalışanların gelişimi için 38 bin 507 saat eğitim gerçekleştirildi.

Coral Travel Group Kalite Kıdemli Direktörü Nurdan Teke Dbeys, sürdürülebilir turizmin çevresel uygulamaların yanı sıra yerel topluluklarla ve çalışanlarla kurulan ilişkiyi de kapsadığını ifade etti:

“Turizmin uzun vadeli başarısını, yalnızca ziyaretçi sayılarıyla veya sunulan hizmetlerin kalitesiyle değerlendiremeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz destinasyonlarda doğal kaynakları nasıl kullandığımız, yerel ekonomiye nasıl katkı sunduğumuz, çalışanlarımızın gelişimini nasıl desteklediğimiz de bu başarının bir parçası. World of Care yaklaşımımızla doğayı korumayı, yerel değer yaratmayı ve güvenle büyümeyi birlikte ele alıyoruz. COP31 gibi uluslararası organizasyonlar da turizm sektörünün farklı paydaşlarla iş birliği içinde hareket etmesinin ve sürdürülebilirlik anlayışını hizmet zincirinin tamamına yaymasının önemini gösteriyor.”

Turizmde uluslararası organizasyon deneyimi

Coral Travel Group, farklı ülkelerde edindiği tur operatörlüğü ve destinasyon yönetimi deneyimini, geniş otel iş ortaklığı ağı ve dijital çözümleriyle birleştirerek uluslararası organizasyonlarda da hizmet sunuyor. COP31 kapsamında yürütülen operasyon, grubun farklı uzmanlıkları, insan kaynağını ve teknolojik altyapısını büyük ölçekli bir organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda bir araya getirdiği çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

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