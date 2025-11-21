Yeni Şafak
Çorum ve İzmir’de iki ayrı kadın ölümlerinin faili yakalandı

16:1821/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
DHA
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek ile Çorum ve İzmir’de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının failleri, polislerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Ayrıntılar...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
YASAL UYARI

