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Gündem Çorumda ağlara takıldı Tamamını almak isteyen 5 bin 400 lira ödemek zorunda
ÇORUM

Çorum'da ağlara takıldı: Tamamını almak isteyen 5 bin 400 lira ödemek zorunda

Çorum'da Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Baraj gölünde balıkçıların ağına 2,5 metre boyunda, 108 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev balık, kilosu 50 TL'den satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Dev yayın balığını görenler, fotoğraf çekmeden geçmiyor.
Dev yayın balığını görenler, fotoğraf çekmeden geçmiyor.


Kentte, Kızılırmak Nehri'ndeki Obruk Baraj gölünde ava çıkan balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı. Tekne ile açıldıkları gölde attıkları ağı çeken balıkçılar, 2,5 metre boyunda, 108 kilogram ağırlığında yayın balığını yakaladı.

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Güçlükle tekneye alınan balık, tezgahta satışa çıkarıldı. Dev balığı görenler, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti. Yayın balığı, kilosu 50 TL'den satışa çıkarıldı.

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Traktörle getirdiler

Balıkçı Mahmut Karslıoğlu, dev yayın balığının ağlarına takıldığını belirterek, "Karaya çekmek için önce çok uğraştık. Gücümüz yetmediği için traktör devreye soktuk. Balığı satışa çıkardık. Çok sayıda müşterimiz sipariş verdi" dedi.

Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
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Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte bolca palamut avladı.
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Palamutta yaşanan bolluk hem vatandaşların hem de balıkçının yüzünü güldürdü.
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Palamudun ardından Karadeniz Bölgesi'nde havaların da soğumaya başlamasıyla, sofraların vazgeçilmezi olan hamsinin avlanması balıkçı ve tüketicileri sevindirdi.
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Sinop'ta ağlara hamsi takılmaya başlayınca, tezgahlardaki yerini almaya başladı.
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Karadeniz Ereğli'de avlanan hamsi, hayli rağbet görünce, palamut fiyatları da 15 liraya kadar düştü.
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Karadeniz'in incisi hamsinin kilosu ise 30 liradan satılmaya başlandı.
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Palamudun son demlerini yaşadığını ve artık tezgahların hamsiye kalacağını ifade eden balıkçı İsmail Değer “Her canlının bir ömrü vardır. Palamudun da artık son baharı ve son demi geldi. Palamutlar bitmek üzere, artık hamsi çıkmaya başlıyor. Hamsiler, Karadeniz Ereğli'den çıkmaya başladı. İri ve güzeller, inşallah bereketli olmasını diliyoruz. 5-6 liraya sattığımız palamutlar geri geldi, iri palamutları ise 15 liradan satıyoruz. Hamsi şu an 30 lira ve gerçekten çok pahalı, bizde 2 kasa kadar alabildik. Vatandaşlara, atıştırmalık olsun diye aldık. Talep çok fazla yok, 30 lirayı duyan herkesin cebi yanık, bizim de bağrımız yanık, inşallah hayırlısı olur dedi.
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
Karadeniz'de yeni av sezonda palamutta yaşanan bolluk sevindirirken, ağlara takılmaya başlayan hamsi tezgahlarda başköşeyi aldı. Karadeniz Ereğli'de avlanan hamsi, kilosu 30 liradan satılmaya başlandı.


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