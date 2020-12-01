Çorum'da ağlara takıldı: Tamamını almak isteyen 5 bin 400 lira ödemek zorunda

Palamudun son demlerini yaşadığını ve artık tezgahların hamsiye kalacağını ifade eden balıkçı İsmail Değer “Her canlının bir ömrü vardır. Palamudun da artık son baharı ve son demi geldi. Palamutlar bitmek üzere, artık hamsi çıkmaya başlıyor. Hamsiler, Karadeniz Ereğli'den çıkmaya başladı. İri ve güzeller, inşallah bereketli olmasını diliyoruz. 5-6 liraya sattığımız palamutlar geri geldi, iri palamutları ise 15 liradan satıyoruz. Hamsi şu an 30 lira ve gerçekten çok pahalı, bizde 2 kasa kadar alabildik. Vatandaşlara, atıştırmalık olsun diye aldık. Talep çok fazla yok, 30 lirayı duyan herkesin cebi yanık, bizim de bağrımız yanık, inşallah hayırlısı olur dedi.