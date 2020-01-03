Çorum'da bir apartmanda yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

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Kadını uzman birim koruyacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliği, emniyet ve jandarmaya gönderdiği genelgede kadına yönelik şiddetle topyekun mücadele edilmesini istedi. Polis ve jandarmada sadece bu konuda uzmanlaşan birimler kurulacak. 500 bin personele eğitim verilecek. İl komisyon toplantılarına üniversite, STK ve barolar da katılacak. Elektronik kelepçe yaygınlaşacak. Dayakçı ile şiddet mağduru arasında arabuluculuk yapılamayacak.