Gündem Çorumda boş evde çıkan yangın 5 eve sıçradı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ÇORUM

Çorum'da boş evde çıkan yangın 5 eve sıçradı

Çorum'da boş evde çıkan yangın 5 eve sıçradı

Çorum'da boş bir evde çıkan yangın çevresindeki 5 eve sıçrayarak korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Çorum'da çıkan yangın
Çorum'da çıkan yangın

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde evde çıkan yangın, çevresindeki 5 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin boş olduğunu belirlediği evlerdeki yangını söndürme çalışması sürüyor.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkavak köyü, Kuşlar Mahallesi’ndeki boş evde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer boş evlere de sıçradı. Kendi çabaları ile yangını söndüremeyen köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Akıllı ol Soylu diyenin kim olduğu ortaya çıktı

'Akıllı ol Soylu' diyenin
kim olduğu ortaya çıktı

​Süleyman Soylu: Araştırdık ki öyle bir derin ilişkileri var.
Şehitlere değil katile anıt yaptı

Şehitlere değil katile anıt yaptı

​Trabzonlular şehit Topel'i anıp CHP adayını protesto edecek.​
Generallere hakarete suç duyurusu

Generallere hakarete suç duyurusu

TV kanalındaki sözler hakkında Bakanlık harekete geçti.
6 günlük <br>ağır bilanço

6 günlük
ağır bilanço

Bayram tatilinde yollar kan gölüne döndü.
Dönüyorlar

Dönüyorlar

Yoğunluk erken başladı, 2 km'lik kuyruk oluştu.
CHP adayının 'vip' ısrarına tepki

CHP adayının 'vip' ısrarına tepki

​Bakan Soylu 'vip' ısrarına sessiz kalmadı.
Ordu Valiliği VIP yalanını çürüttü

Ordu Valiliği VIP yalanını çürüttü

​CHP adayı ile CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı'na ve Vali'ye çok ağır hakaretler.
Adım atacak<br> yer kalmadı

Adım atacak
yer kalmadı

​Bayramın son günü adeta izdiham yaşandı.
En iyi dostu Putin

En iyi dostu Putin

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping açıkladı.
1 saatte vedalaştılar

1 saatte vedalaştılar

​Binali Yıldırım'a hemşehrilerinden yoğun ilgi.
Pençe'nin komandoları

Pençe'nin komandoları

Hakurk'a giren komandoların yeni görüntüsü.
Vize ücretlerine zam

Vize ücretlerine zam

60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarıldı.
Asgari ücreti <br>reddetmişti

Asgari ücreti
reddetmişti

Kariyerinin kararını verdi, dev transfere imza atıyor.
Ablukadan<br>güçlü çıktı

Ablukadan
güçlü çıktı

Krizde Katar'ı atağa geçiren kritik hamleler.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

Erdoğan ile Kral Abdülaziz ikili konuları görüştü.
4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

​Kocaeli'nde fabrikada çıkan yangından acı haber.
4 yıl aradan<br>sonra bir ilk

4 yıl aradan
sonra bir ilk

​İstanbul'a gelen gemi coşkuyla karşılandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.