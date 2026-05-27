Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum’da otomobil takla attı: Sürücü yara almadı

Çorum’da otomobil takla attı: Sürücü yara almadı

00:1327/05/2026, Çarşamba
G: 27/05/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Takla atan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Takla atan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlada takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlada takla atması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Hasan Ç. idaresindeki 06 EUP 246 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Takla atan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.


#Çorum
#otomobil
#takla
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu