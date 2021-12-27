Gündem Çorumda sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5i hayatını kaybetti
ÇORUM

Çorum'da sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 2021 yılında 5 kişinin sahte alkolden zehirlenip hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Çorumda sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, makamında düzenlediği basın toplantısında, bu yıl 19 kişinin sahte içki nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere başvurduğunu belirterek, "Hastaneye gelen vatandaşlardan 11'inin tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş, 5 şahıs hayatını kaybetmiş, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 3 şahsın halen hastanelerimizde tedavileri devam etmektedir." dedi.

Sahte içkinin Türkiye'de ve Çorum'da halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Çiftçi, "Hatta ölümlere sebebiyet veren kaçak içki üretimi ve satışıyla mücadele kapsamında 2021'de ilimizde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüz toplam 36 operasyon gerçekleştirmiştir. Bu operasyonlarda 45 bin litre sahte içki, 90 kilogram anason, 80 litre etil alkol, 10 distilasyon (damıtma) sistemi ve 165 boş şişe ele geçirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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Kentte sahte içki imal eden 46 zanlının gözaltına alındığını aktaran Çiftçi, 40 zanlının savcılıkça serbest bırakıldığını, 5 zanlının adli kontrol şartıyla salıverildiğini, 1 zanlının da tutuklandığını kaydetti.

Çiftçi, 2022 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "2021'in son günlerinde vatandaşlarımıza tavsiyem; alkolün hem gerçeğinden, hem sahtesinden sakınmaları gerektiğidir. 2022'nin hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı, mutlu, güzel günler geçirmemizi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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