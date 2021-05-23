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Çorum'da şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı

Çorum'da 21 yaşındaki şizofreni hastası Ferdi A., surlardan düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturmada, bir görgü tanığının, surlarda oturan çocuğa bir kadının tekme attığını söylemesi üzerine kamera kayıtları incelendi. Tekme atan kadının, ölen gencin annesi olduğu tespit edildi. Katil zanlısı anne Meşhure A. tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Çorumda şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Çorum'daki olay, önceki öğle saatlerinde İskilip Kalesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi A.’nın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi A.'ya bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi A'nın annesi Meşhure A. olduğunu tespit etti. Meşhure A., polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi A.’nın cansız bedeni, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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"BİR ANDA KAYARAK DÜŞTÜ"


Polisteki sorgusunda, "Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben ‘düşersin’ dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü" dediği belirtilen anne Meşhure A., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Çelişkili ifadeler verdiği tespit edilen Meşhure A.’nın savcılık sorgusunda, olayın şokunu yaşadığını ve bu nedenle korktuğu için ailesi, polis ya da sağlık ekiplerine haber vermediğini söylediği belirtildi.

‘TEKME ATTIĞI’ İDDİASI

Soruşturmada bir görgü tanığının ise, "Olay evimin hemen karşısında oldu. Balkondan gördüm. Kadın, oturan adama tekme attı" diyerek ifade verdiği ortaya çıktı.

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