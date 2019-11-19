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Çorum haberleri: Çorum'da yol çalışması sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu!

Çorum'da yol yapım çalışması sırasında bulundu: Tam 2 bin yıllık

Çalışmalar sırasında, içinde kadın iskeleti, cam parçaları ve toprak parfüm şişesi bulunan, Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit ortaya çıktı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, "Bölgemizde nadir bulunan bu lahit örneği, yerel malzemeyle, belki yine yerel taş ustaları ve sanatçıları tarafından yapılmış örneklerden biri olması açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

Haber Merkezi AA
Lahde rastlayan işçiler, durumu Çorum Müzesi yetkililerine bildirdi.
Lahde rastlayan işçiler, durumu Çorum Müzesi yetkililerine bildirdi.

Çorum'da yol yapım çalışması sırasında, içinde kadın iskeleti, cam parçaları ve toprak parfüm şişesi olan, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık lahit bulundu.

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3 bin yıllık lahit kapağına spreyle yazı yazıldı

Kent merkezindeki bir bölgede belediye ekiplerince yürütülen yol çalışmaları sırasında zeminden yaklaşık 70 santimetre derinlikte lahde rastlayan işçiler, durumu Çorum Müzesi yetkililerine bildirdi.

Bulunan lahit 2 metre 72 santimetre uzunluğunda.

Çıkarılan lahit müze bahçesine götürüldü

Polis ekipleriyle bölgeye giden müze uzmanları, lahdin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Uzmanlarca gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla lahit, bulunduğu alandan çıkarılarak müze bahçesine götürüldü.

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Burada içi temizlenen lahitteki cam parçaları ve pişmiş topraktan yapılmış parfüm şişesi, incelenmek üzere müze laboratuvarına, kadın iskeleti de Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne teslim edildi.

Daha önce de toprak bir mezar bulunan bölgenin sit alanı olarak koruma altına alınması ve detaylı olarak incelenmesi için Müze Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde çalışma başlatıldı.

Kadın iskeleti Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne teslim edildi.

"Yaşlı bir kadın olduğu tahmin ediliyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, müze bahçesinde koruma altına alınan 2 metre 72 santimetre uzunluğundaki lahdin, Roma dönemine ait olduğunu söyledi.

Lahit, Roma dönemine ait olduğu öğrenildi.

Lahit ve içindekilerle ilgili incelemenin sürdüğünü belirten Şengül, şöyle konuştu:

"Lahdin kapağı açıldığında bir kadın iskeletine rastlanıyor. Yaşlı bir kadın olduğu tahmin ediliyor. Yapılan temizlik çalışmaları sırasında iskeletin ayak kısmında cam parçaları elde ediyoruz. Yine çalışmalarda koku kabı parçasına rastlanıyor. Bunlar bize, Roma döneminde mezar hediyeleri bulunduğunu anımsatıyor. Bölgemizde nadir bulunan bu lahit örneği, yerel malzemeyle, belki de yine yerel taş ustaları ve sanatçıları tarafından yapılmış örneklerden biri olması açısından büyük önem arz etmektedir."
Yapılan temizlik çalışmaları sırasında iskeletin ayak kısmında cam parçaları ve koku şişesi bulundu.

Alanın ayrıntılı incelenmesi gerekiyor

Daha önce aynı bölgede bir toprak mezara daha rastladıklarını anlatan Şengül, "Tüm bunlar bize bu alanın daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini düşündürüyor. Çalışmalarımız sonunda o bölgede Roma dönemine ait düzensiz bir mezarlık alanıyla karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Lahit çıkan bölgede ayrıntılı çalışma gerekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül
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