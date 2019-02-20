Gündem Cudi Dağında teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
ŞIRNAK

Cudi Dağı’nda teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Cudi Dağı’nda teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak’ta jandarma tarafından Cudi Dağı Kösreli köyü kırsalında başlatılan operasyonda teröristlere ait bir mağara ve yaşam alanı tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

“Silopi ilçesi Cudi Dağı Kösreli köyü kırsalında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit İnan 2019-1” operasyonunda, yapılan arazi arama taramalarında, BTÖ mensuplarınca geçmiş dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet mağara ve 1 adet yaşam alanı tespit edildi.

Tespit edilen mağara ve yaşam alanı ile operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, 13 adet 12 kg’lık mutfak tüpü, 60 adet boş Bixi kovanı, 25 adet büyük pil (EYP yapımında kullanılan), 25 metre kablo, 4 adet hücum yeleği, 3 çift mekap ayakkabı, 1 adet uyku tulumu, 1 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 1 adet tabanca kılıfı, 2 adet met, 1 adet not defteri, 1 adet kol saati ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
  • Şırnak İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde arama tarama operasyonları devam ediyor.

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