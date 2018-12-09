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İZMİR

Çukurköy’de yeni hayat

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen’e bağlı Çukurköy’de Haziran ayında yaşanan afetin izlerini silmek ve yaraları sarmak üzere başlattığı çalışmaları yıl bitmeden tamamlanma aşamasına getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çukurköy’de yeni bir dünya kurulmuş olacak.
Çukurköy’de yeni bir dünya kurulmuş olacak.

Aşırı yağışların ardından Çukurköy’ün üst kısmından geçen Kolangerisi Deresi’ne ait yan kolun taşması sonucu heyelan meydana gelmiş, çok sayıda ev ve araç hasar görmüştü.

ISLAH ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Dere yatağı üzerine kurulan köyün benzer sorunları gelecekte de yaşamaması için Başkan Aziz Kocaoğlu’nun talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi dört koldan faaliyete geçti. İZSU Genel Müdürlüğü, hızla dere ıslah projesi hazırlayarak ihaleye çıktı ve 2,1 kilometrelik derenin ıslah çalışmalarına başladı. Yağışla birlikte dağdan kaya, taş gibi malzemelerin sürüklenmesini önlemek amacıyla bentler ve çökeltim havuzları oluşturuldu. Derenin üstünün kapalı olduğu yaklaşık 550 metrelik bölüm ıslah edildi.

YENİ KONUTLAR YILBAŞINA HAZIR

Bu çalışmalarla birlikte evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek için de harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, oturmaya devam edilebilecek durumdaki evlerin onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladı. Ağır hasarlı binaların yerine yapılan yeni konutlar ise tamamlanmak üzere. Çelik prefabrik teknolojiyle dubleks olarak inşa edilen 8 konutun yılbaşına kadar sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Her biri terasla birlikte 126 metrekare alana sahip konutlar toplamda 180 metrekare arsa üzerine inşa edildi. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak çevre düzenlemesi ve bağlantı yolarıyla birlikte afetin izleri silinen Çukurköy’de yeni bir dünya kurulmuş olacak.

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