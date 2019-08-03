Gündem Çukurovada sıcaktan bunalanlar yaylalarda serinliyor
ADANA

Çukurova'da sıcaktan bunalanlar yaylalarda serinliyor

Çukurova'da sıcaktan bunalanlar yaylalarda serinliyor

Osmaniye'deki Zorkun Yaylası, hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Çukurova bölgesinde serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Haber Merkezi AA
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonları yaylada serin havanın tadını çıkarıyor.
AA
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonları yaylada serin havanın tadını çıkarıyor.
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonları yaylada serin havanın tadını çıkarıyor.
AA
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonları yaylada serin havanın tadını çıkarıyor.
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonları yaylada serin havanın tadını çıkarıyor.
AA
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonları yaylada serin havanın tadını çıkarıyor.

Bin 700 metre yükseklikteki Zorkun Yaylası, Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Mersin ve Hatay gibi çevre illerden de ziyaretçileri ağırlıyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonları yaylada serin havanın tadını çıkarıyor.

Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun oluştuğu yaylayı, doğa ve fotoğraf severler de sıklıkla ziyaret ediyor.

Osmaniye Kültür, Sanat, Tarih ve Turizm Derneği Başkanı İsmet İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylanın, Çukurova'nın en büyük ve güzel yaylalarından olduğunu söyledi.

Yaylacılık kültürünün Çukurova'da çok eski tarihlere dayandığını dile getiren İpek, şöyle konuştu:

  • "Özellikle yazın Çukurova'nın o sarı sıcağında kavrulmak istemeyenler, Amanos Dağları'ndaki yaylalara gelirler. Bu bölgede Zorkun Yaylası, yaylaların merkezi sayılır. Yazın 2 ay bu yaylaya 100 binin üzerinde insan gelir. Burada hem tatil yaparlar hem de şehrin sıcağı ve keşmekeşinden kurtulmuş olurlar. Bu yaylamız maalesef yeterince bilinmiyor. Ama adı duyuldukça buraya gelenlerin sayısının da artacağına eminim."

Yaylaya dinlenmek ve fotoğraf çekmek için gelen Muhittin Nalbant da her yıl burayı ziyaret ettiğini belirtti.

Kış mevsiminde de yaylaya gelmeye çalıştığını ifade eden Nalbant, "Burası hem serinliği hem de doğal güzellikleriyle insanın içini açan bir yer. Buraya geldikçe huzur buluyorum. Hem de amatör olarak bu güzelliklerin fotoğrafını çekme şansı yakalıyorum. Herkesi buraya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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