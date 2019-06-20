Gündem En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
İSTANBUL

Cuma mesajları! Yazılı, görsel, anlamlı, resimli, kısa, güzel cuma mesajları

En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

En güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma mesajları
Cuma mesajları

Yarın 21 Haziran Cuma. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine arasında dua ve iyi temennilerde bulunmak için mesaj gönderiyor.

Biz de sizler için resimli, anlamlı, özlü, güzel Cuma mesajlarını derledik. En güzel Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

En güzel Cuma mesajları

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Resimli cuma mesajları

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım! Senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Ayıplarımı ört, korkularımdan emin kıl... Hayırlı cumalar.

Resimli cuma mesajları.

Allahım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. (Malik, Dua, No:508) Hayırlı cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

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Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

En güzel resimli Cuma mesajları
FOTOĞRAF 24
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Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. En güzel resimli cuma mesajları
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En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek cuma gününde, sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları


Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

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Cuma mesajları

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın! Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Cuma mesajları

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar İnşaallah.

Cuma mesajları

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

Cuma mesajları

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

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Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadet söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimize af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Hayırlı cumalar.

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
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En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
Gündem

En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

En güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.
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