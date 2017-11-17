Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti

Bugün kılınacak olan cuma namazı saati büyük merak konusu. İslam dini için önemi büyük olan bugün de ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarca araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı saatlere göre, İstanbul'da cuma ezanı vakti saat 12:56'da, Ankara'da 12:41'de, İzmir'de ise saat 13:03'de.

Bazı illerde cuma ezanı saatleri şöyle:

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22 Aralık cuma namazı saatleri için tıklayınız

GÜNDEM 22 Aralık cuma namazı saatleri

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü sünnetleri

Cuma sünnetleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından mübarek cuma gününde yapılmasını tavsiye ettiği ve yaptığı amellerdir. İşte cuma sünnetleri…

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