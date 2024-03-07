Cumhur İttifakı adayı Muhammed Emin Demirkol'dan 101 projeyle dev hamle: 'Bolu Yüzyılı' çok yakın

"Bunları da hızlıca halletmemiz lazım. Organize sanayi rezerv alanında bulunan yere yapılacak teknokent ve kapsül merkezimizle de üniversite öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerine en güzel şekilde katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin en güzel kapsül merkezini Bolu'da yapmış olacağız."