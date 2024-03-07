Cumhur İttifakı adayı Muhammed Emin Demirkol'dan 101 projeyle dev hamle: 'Bolu Yüzyılı' çok yakın

'Bolu Yüzyılı'na başlamak istiyoruz'
Demirkol, sosyal belediyecilik anlamında Bolu'da çok ciddi eksikliklerin bulunduğunu belirterek, sosyal belediyecilikteki en önemli projesinin, 15 mahallede külliye şeklinde vatandaşlara hizmet verecek mahalle konaklarının inşası olduğunu söyledi.
"Spor turizminde adından söz ettirecek il haline geleceğiz"
"Sosyal konutlarla ilimizi rahatlatmak istiyoruz"
"Aynı zamanda bu arazilerimiz satılmış oldu. Biz de belediye imkanlarıyla sosyal konuta destek sağlamak istiyoruz. TOKİ marifeti ve destekleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile de görüşüyoruz. Bolu'muzda dirençli kent oluşturmak, kentsel dönüşüme katkı sağlamak için yeni rezerv alanlarda yapılacak sosyal konutlarla ilimizi rahatlatmak istiyoruz. Depreme dayanıklı kent haline gelme hedefimizin şu an çok gerisindeyiz. Bunu 5 yıl içerisinde başaracağız."