Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Okmeydanı 1. Etap Kentsel Dönüşüm Proje alanını ziyaret etti. “İnsan ve İstanbul Odaklı Projeler” ile kentsel dönüşüme ağırlık vereceklerini belirten Kurum, “Çoğu mühendislik hizmeti almamış, 1999 depreminden önce yapılan, sağlıksız yapılardan oluşan binaları vatandaşın rızasıyla, burada oluşacak değeri vatandaşlarımıza sunarak dönüştüreceğiz” dedi.
GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ
Görevi devralınca Okmeydanı’nın her yerinde şehir yenileme çalışmalarını hükümet ve ilçe belediyesiyle birlikte hızlandıracaklarını belirten Kurum, “Okmeydanı genelinde geriye kalan 5 bin 358 binada bulunan 23 bin 213 ev ve iş yerimizi de vatandaşımızın gönül rızasıyla; burada oluşacak değeri vatandaşlarımıza sunarak dönüştüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi; İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Annelerimiz için, yavrularımızın güvenli yarınları için gecemizi gündüzümüze katacağız. İstanbul’u bu manada her türlü afete dirençli hale getireceğiz. Herkes kendisini bir kere evinde güvende hissedecek, oturduğu yerde mutlu olacak ve bu anlayış bitene kadar da biz durmayacağız” diye konuştu.
ÖNCELİĞİMİZ ULAŞIM
Ulaşımdaki sorunların çözümüne ağırlık vereceklerini vurgulayan Kurum, “Bu şehrin yollarında, caddelerinde ulaşımı daha akıcı hale getirmek için özel bir gayret sarf edeceğiz. Gerek İETT hat sayısını gerekse otobüs adedini artıracak, bu şehirde toplu ulaşıma dair tek bir sorun bırakmayacağız! İstanbul’un en temel sorunlarından biri olan otopark sorununu da inşa edeceğimiz yeni yüzlerce yeraltı ve katlı otoparklarla çözeceğiz” ifadelerini kullandı.
UMUT OLACAĞIZ
Daha sonra İletişim Başkanlığı tarafından açılan Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi’ni ziyaret eden Kurum, şunları söyledi: “Maalesef bütün dünya izliyor ama biz Filistin’in sesi olmaya, Gazze’nin yüreği olmaya devam edeceğiz. İstanbul hep güçlü olacak, İstanbul tüm dünyaya umut olacak.”