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İstanbul afetlere hazır hale gelecek

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını belirterek, "İstanbul'u her türlü afete dirençli hale getireceğiz" dedi. Kurum, İstanbulluları canından bezdiren ulaşım ve otopark sorununu da çözeceklerini söyledi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 04:23 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum

Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Okmeydanı 1. Etap Kentsel Dönüşüm Proje alanını ziyaret etti. “İnsan ve İstanbul Odaklı Projeler” ile kentsel dönüşüme ağırlık vereceklerini belirten Kurum, “Çoğu mühendislik hizmeti almamış, 1999 depreminden önce yapılan, sağlıksız yapılardan oluşan binaları vatandaşın rızasıyla, burada oluşacak değeri vatandaşlarımıza sunarak dönüştüreceğiz” dedi.


GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ

Görevi devralınca Okmeydanı’nın her yerinde şehir yenileme çalışmalarını hükümet ve ilçe belediyesiyle birlikte hızlandıracaklarını belirten Kurum, “Okmeydanı genelinde geriye kalan 5 bin 358 binada bulunan 23 bin 213 ev ve iş yerimizi de vatandaşımızın gönül rızasıyla; burada oluşacak değeri vatandaşlarımıza sunarak dönüştüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi; İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Annelerimiz için, yavrularımızın güvenli yarınları için gecemizi gündüzümüze katacağız. İstanbul’u bu manada her türlü afete dirençli hale getireceğiz. Herkes kendisini bir kere evinde güvende hissedecek, oturduğu yerde mutlu olacak ve bu anlayış bitene kadar da biz durmayacağız” diye konuştu.


ÖNCELİĞİMİZ ULAŞIM

Ulaşımdaki sorunların çözümüne ağırlık vereceklerini vurgulayan Kurum, “Bu şehrin yollarında, caddelerinde ulaşımı daha akıcı hale getirmek için özel bir gayret sarf edeceğiz. Gerek İETT hat sayısını gerekse otobüs adedini artıracak, bu şehirde toplu ulaşıma dair tek bir sorun bırakmayacağız! İstanbul’un en temel sorunlarından biri olan otopark sorununu da inşa edeceğimiz yeni yüzlerce yeraltı ve katlı otoparklarla çözeceğiz” ifadelerini kullandı.


UMUT OLACAĞIZ

Daha sonra İletişim Başkanlığı tarafından açılan Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi’ni ziyaret eden Kurum, şunları söyledi: “Maalesef bütün dünya izliyor ama biz Filistin’in sesi olmaya, Gazze’nin yüreği olmaya devam edeceğiz. İstanbul hep güçlü olacak, İstanbul tüm dünyaya umut olacak.”


İstanbul'a 'Serbest Geçiş Sistemi' geliyor: Trafik sorununu ortadan kaldıracak
İstanbul'a 'Serbest Geçiş Sistemi' geliyor: Trafik sorununu ortadan kaldıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde bulunan gişe adaları ve kanopileri kaldırdıklarını duyurdu. Bakan Uraloğu, "Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemini (SGS) kurduk; saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz. Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor; böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz." dedi. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığının ilan edilmesinden 6 saat sonra İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek için Bakan Uraloğlu ile önemli bir toplantı yapmış, ilk günden işe koyulduklarını duyurmuştu. Bakan Uraloğlu'nun bu paylaşımı akıllara AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum ile yaptığı ilk toplantıyı getirdi.

#Murat Kurum
#İstanbul
#Cumhur İttifakı
10 saat önce
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