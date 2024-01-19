Görevi devralınca Okmeydanı’nın her yerinde şehir yenileme çalışmalarını hükümet ve ilçe belediyesiyle birlikte hızlandıracaklarını belirten Kurum, “Okmeydanı genelinde geriye kalan 5 bin 358 binada bulunan 23 bin 213 ev ve iş yerimizi de vatandaşımızın gönül rızasıyla; burada oluşacak değeri vatandaşlarımıza sunarak dönüştüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi; İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Annelerimiz için, yavrularımızın güvenli yarınları için gecemizi gündüzümüze katacağız. İstanbul’u bu manada her türlü afete dirençli hale getireceğiz. Herkes kendisini bir kere evinde güvende hissedecek, oturduğu yerde mutlu olacak ve bu anlayış bitene kadar da biz durmayacağız” diye konuştu.