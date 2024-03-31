Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ: Yarından itibaren inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak

"Saygılı, yıkıcı olmayan bir kampanya dönemi geçirdik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Bugünde demokrasi sınavının en önemlisini yaşıyoruz. İnanıyoruz ki herkesin kazandığı bir dönem olacak. Yarından itibaren inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak. İnşallah bugün çıkacak sonuç 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kaybetmeyeceği bir sonuç olur.