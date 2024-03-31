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Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ: Yarından itibaren inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak

Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ, oyunu kullandı. Adaylığı açıklandığı günden beri sahada olan Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ, oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ açıklamasında, 'Yarından itibaren inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak. İnşallah bugün çıkacak sonuç 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kaybetmeyeceği bir sonuç olur' ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
12:21 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:52 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ

Adaylığı açıklandığı günden beri sahada olan Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ, oy kullanmaya ailesiyle birlikte geldi. Hamza Dağ oy kullandıktan sonra öenmli açıklamalarda bulundu.


Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ'ın açıklaması şu şekilde;
  • "Saygılı, yıkıcı olmayan bir kampanya dönemi geçirdik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Bugünde demokrasi sınavının en önemlisini yaşıyoruz. İnanıyoruz ki herkesin kazandığı bir dönem olacak. Yarından itibaren inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak. İnşallah bugün çıkacak sonuç 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kaybetmeyeceği bir sonuç olur.
  • Huzurumuz muhabbetimiz her şeyden daha önemli, bugün akşam çıkacak sonuçla inşallah hiçbir İzmirli kaybetmeyecektir. Bu akşam inşallah 4,5 milyon İzmir'in kazandığı bir sonuç olur. "


#Hamza Dağ
#İzmir
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