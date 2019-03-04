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İSTANBUL

Cumhur İttifakı seçim bürosuna saldırı: 4 gözaltı

Silivri'de Cumhur İttifakı'nın seçim irtibat bürosuna taşla saldıran 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Silivri'de Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna yönelik taşlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki irtibat bürosuna yapılan taşlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, C.T ile E.B, S.U. ve F.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.

Üç şüpheli, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

C.T. ise sevk edildiği Silivri Sulh Ceza Hakimliğince "mala zarar vermek" suçundan denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay

Silivri'deki Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna dün, içeride kimsenin bulunmadığı sırada taşlı saldırıda bulunulmuş, camları kırılan seçim bürosuna gelen görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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