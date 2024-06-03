Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Gazze'yi görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 77. oturumuna katıldı. Koca, ülkelerin Sağlık Bakanlarına seslenerek, “Hepimizin gözleri önünde insanlık onurunun üstünde tepinirlerken bir çocuk hekimi, bir baba ve bir evlat olarak başka bir konuşma yapmayı mümkün görmüyorum” dedi.