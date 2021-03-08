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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11. Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu: Çin'den sonra ikinci sıradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Boğaziçi Zirvesi'ne videokonferans yoluyla katıldı. Erdoğan "Türkiye, 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin de arttığını görüyoruz. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da başlayan 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video mesajla hitap etti.

Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Boğaziçi Zirvesi'nin başarılı geçmesini, ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgını sebebiyle zirveyi bu sene hibrit bir programla gerçekleştiriyoruz. Bu önemli organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyor, değerli fikirleriyle zirveye katkı sunan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Koronavirüs salgını beşeri ilişkilerimizden sağlığa, ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar çok geniş bir alanı olumsuz etkiliyor. 2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer rakamlar, salgının küresel ekonomide sebep olduğu ağır tahribatı göstermektedir. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir" diye konuştu.

"MİLLETİMİZE 54 MİLYAR LİRA CİVARINDA KAYNAK AKTARDIK"

"Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk" diyen Erdoğan, "En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık. Geçen hafta açıklanan büyüme ve ihracat rakamları ülkemizin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koymaktadır.

  • Türkiye, 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin de arttığını görüyoruz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin açıklayacağı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"ETKİ YATIRIMI ÇALIŞMALARINA GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Erdoğan, "Bu süreçte yatırımların miktarı kadar, elbette sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının da öneminin farkındayız. Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren 'etki yatırımları', insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı, günümüzün iş ve sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz.

Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomik sistemin sorgulandığı bir dönemde 'etki yatırımı'nın daha fazla öne çıkacağına inanıyorum. Zirvede ayrıca, "Etki Yatırımı Danışma Kurulu"nun ilan edilecek olmasını bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum. Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız aracılığıyla Etki Yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz. Bu önemli projeye öncülük eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezine, Etki Yatırımı Platformu Etkiyap'a, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine teşekkür ediyorum. Etki Yatırımı Danışma Kurulunda görev alan herkesi tebrik ediyorum. Boğaziçi Zirvesi'nin başarılı geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

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