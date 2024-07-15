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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a tiyatro diyenler Türkiye üzerine oynanan kirli oyunun birer figüranları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan; 15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz' diyerek bu çirkin iftiraları atanların Türkiye üzerine oynanan kirli oyunun birer figüranları olduğunu vurguladı.

11:40 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:37 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren çağrımızı dinlemeden sokaklara koşan herkese teşekkür ediyorum.

Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar sabaha kadar kan dökmeye devam ettiler. 2'si polis olmak üzere 34 vatan evladını şehit ettiler.

Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiç birini unutmadık, unutmuyoruz.

Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.

Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.

15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. Bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanan kirli oyunun birer figüranlarıdır. Rabbim bir daha bizlere bir daha böyle menfur girişimler yaşatmasın.

15 Temmuz'da vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
2 saat önce
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