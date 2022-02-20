Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini açıkladı

Ardından köprüde kaynak ve izolasyon ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı yapıldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor. Toplamda 4 bin 608 metrelik yol asfaltlandıktan sonra 1915 Çanakkale köprüsü açılışa hazır hale gelecek.