Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.
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Son 19 yılda Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük ölçüde çözdüklerine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:
\"Nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve hizmete açtık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 340 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Osmangazi Köprüsü'nün dâhil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü içeren Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu ve Menemen Çandarlı Otoyollarını, Avrasya tünelini bitirdik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik.\"
1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay<br><br>\"Aydın-Denizli Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale otoyol yapım çalışmalarımız ise devam ediyor\" diyen Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
\"1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklık ile cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek.
Bu uzunluğu ile tamamlandığında 'dünyanın en büyük' orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır.\"
Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün feribotla bekleme süresiyle ve hava durumları nedeni ile çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
\"1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız.\"
1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın açılış töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmasında Bakan Karaismailoğlu, köprüyle ilgili önemli bir detayı açıkladı.
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Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
5 bine yakın çalışanın 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla köprü tamamlanma aşamasına geldi. 318 metre yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini simgeleyen köprünün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı.
Son olarak da geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle, araç geçiş yolunda son tabliye bloğunun montajı yapıldı ve Avrupa ile Asya kıtaları köprüyle birbirine bağlanmış oldu.
Ardından köprüde kaynak ve izolasyon ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı yapıldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor. Toplamda 4 bin 608 metrelik yol asfaltlandıktan sonra 1915 Çanakkale köprüsü açılışa hazır hale gelecek.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Böylece Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz geçilebilecek.
2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU <br><br>1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.
770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.
'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.
1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım: Köprü tamamlanma aşamasına geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş yolunun asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart'ta açılacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 26 Şubat'ta hizmete açılacak.