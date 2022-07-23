Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023te vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katıldı. Erdoğan, ''Dünya büyük bir ekonomik krizden geçiyor. Küresel enflasyon insanlığın öncelikli sorunlarından biri. Dünya son yarım asırdır en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Her kesimden insanımıza verdiğimiz destek ile ekonomi çarklarının kesintisiz sürmesini sağladık. Yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Türk ekonomisi ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyor. Asgari ücretteki tabloyu yıl sonunda yeniden değerlendirip gerekeni yapacağız. 2023'te vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023te vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Toplu açılış törenine katılmak ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi’nin temelini atmak üzere Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri OSB’de FEMAŞ’a ait Ankastre Fırın Üretim Tesisinin açılış törenine katıldı. Burada işçilerle yemekte buluşan Erdoğan, konuşma yaptı. FEMAŞ Metal Sanayinin kurucusu merhum Recep Mamur’u rahmetle yad eden Erdoğan, işçilerden ruhuna Fatiha okumasını istedi.


Erdoğan, “Korona virüs salgını ile başlayan kriz Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş ile daha da derinleşti. Bugün Amerika’dan Almanya’ya tamamı enflasyonun yanı sıra sorunlar ile boğuşuyor. Bu ülkelerde enflasyon oranları son 40 yılın yüksek rakamlarına ulaştı. Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı karşısında aynısını sergiliyor. Küresel ekonomide yaşanan fırtınadan bizde etkileniyoruz. Döviz kurunda, enflasyonda görülen tırmanış da bu etkilenmenin başında geliyor. Bu tırmanışın insanımızın hayatında açtığı olumsuzlukları görüyoruz. Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz. İstismarını yapmaktan başka iş bilmeyenler, 5 yıldızlı otellerde halkçılık oynarken, biz önlemler getiriyoruz. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. İşçisinden işverenine kadar her kesimden insanımızın yanında olarak kimseyi muhanete muhtaç etmedik. Bugün de ekonomik politikalarımızı bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz. Daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yılsonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Şuanda İstanbul’un ve Antalya’nın otelleri ful dolu. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. İstihdam da tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon rakamına ulaştık” dedi.

“Sabit ücretlilerin refah kayıplarını telafi etmek için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ocak ayında emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi bir artışa gitmiştik. 2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu yeniden değerlendireceğiz. 2023’te de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sizlerden destek bekliyoruz. Muhalefet Türkiye’yi saman ihracatçısı gibi göstermeye çalışsa da Türkiye ihracatta rekor kırıyor. Hakkari’den Edirne’ye kadar illerimizin tamamında fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. Şu Kurban Bayramı’nda caddeler otomobillerden geçilmiyor, nakliye tırlarından geçilmiyor. Bu Türkiye’nin ekonomideki hareketliliğimi gösteriyor. Ülkemizin büyümeye güçlenmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Dış politikaya değinen Erdoğan, “Ekonomi ile beraber dış politikada Türkiye’nin ağırlığı artıyor. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz’in üzerinden getirilmesi için anlaşma törenini gerçekleştirdik. Önümüzde günlerde başlayacak gemi trafiği ile küresel gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağız. Diplomatik çabalarımızı sürdürmeye gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yalanla dolanla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunları oynamak yerine Ankara’nın dışına çıkın. İşçinin iş adamlarının arasına katılın. Türkiye’nin 20 yılda nereden nereye geldiğini görün. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, nerede dış baskılar bizi yolumuzdan alı koyamayacaktır. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin" dedi.

Erdoğan daha sonra tesisin açılışını gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

Yolculuk süresi yedi saatten 2 saate inecek: Temel atma törenine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
EKONOMİ
Yolculuk süresi yedi saatten 2 saate inecek: Temel atma törenine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Maymun çiçeği alarmı

Maymun çiçeği alarmı

​DSÖ'den maymun çiçeği için küresel acil durum ilanı.
Sıcak hava kasıp kavuracak

Sıcak hava
kasıp kavuracak

​50 dereceye varan sıcaklık bekleniyor...
Kayseriye 54 milyarliralık müjde

Kayseri'ye 54 milyar
liralık müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan: Asgari ücretteki tabloyu yıl sonunda yeniden değerlendirip gerekeni yapacağız.

Liste ​belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

Kasaplar Federasyonu Başkanı tartışmalara açıklık getirdi.

​İstanbul ormanlarında yangınlara karşı 7/24 nöbet...

Dünyanın gözü onun üzerinde: Türkiye'nin göklerdeki müthiş gücü.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.