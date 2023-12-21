Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2024’ün zalimlerin hak ettikleri cezayı alacağı bir yıl olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’da 15. yüzyıldan kalma bir duvar yazısında “Yapabilen istemiyor, isteyen yapamıyor, bilen yapmıyor, yapan bilmiyor ve dünya böylece kötüye gidiyor” yazdığını hatırlattı. “Ülkemizdeki meselenin kökeninde tam da burada ifade edilen kısır döngü var” vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi. “Siyasetten edebiyata, sanattan zanaata her alanda yapabilenin istemediği, bilenin yapmadığı, yapanın bilmediği garip bir tablo ile karşı karşıyayız.”

DİRİLİŞİ BİR KEZ DAHA TEKRARLAYACAĞIZ

“Gençlerimizin bu gidişatı değiştirmek için niyet sahibi olduğuna ancak yeteri kadar gayret göstermediğine, yeteri kadar cesaret sergilemediğine üzelere şahitlik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde gençlerimizi bu doğrultuda harekete geçirmek için daha çok mekanizmayı çevreye alacak, kendileri ile daha yakın mesai içinde olacağız. Dar kadrocu ve hizipçi anlayış yerini daha çoğulcu, daha kuşatıcı, dahaözgürlükçü daha liyakatli yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız. Ülkemizin önündeki muazzam potansiyeli ancak bu şekilde ideallerimiz doğrultusunda etkin bir şekilde harekete geçirebiliriz. Milletimiz tarih boyunca asırlarca tekrar tekrar başardığı bu dirilişi inşallah bir kez daha tekrarlayacaktır.”

UTANÇ VERİCİ BİR DURUM

“Tabii biz kendi ülkemizin, kendi toplumumuzun derdiyle dertlendiğimiz için bu konuları gündeme getiriyoruz. Ama aslında dünyanın düzeninde de aynı sorun var. Bunun en bariz örneklerine Gazze’de işlenen insanlık suçları karşısında sergilenen dehşet verici tavırlarda şahit oluyoruz. Gerçekten de yapabilecek olan Gazze’deki katliamı engellemiyor. Bunu samimiyet ile yapmak isteyen ise böyle bir imkana sahip değil. Aslında herkes orada neler yaşandığını biliyor. Dünyanın anlı şanlı onca devlet yönetiminin İsrail’in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu bu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı halde durması insanlık adına utanç verici bir durumdur.”

HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE YARGILANACAKLAR

“Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, buna göz yumanları, bunu meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacak. Biz bu yargılamanın tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. Başlattığımzı girişimler, dünyada giderek daha güçlü destek buluyor. İnşallah 2024 zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü, mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır, diye inanıyorum.”

Yaşadığı döneme anlam katıyor

Ödüle layık görülen kıymetli sanatçıları, fikir ve edebiyat erbabını, ustaları ve onların temsilcilerini tebrik eden Erdoğan, Türkiye’ye kattıkları değerler için her birine şükranlarını sundu. Ödül alanları tek tek tebrik eden Erdoğan, karikatür ödülünün Yeni Şafak gazetesi çizeri Hasan Aycın’a verildiğini belirtti. Erdoğan şunları söyledi: “Karikatür ödülümüzü, çizerek düşünen ve çizgisiyle yaşadığı döneme anlam katan bir sanatçımıza, Hasan Aycın’a takdim ediyoruz. Çizgilerine, yazıları, sohbetleri ve duruşuyla adeta can veren sanatçımız, eserlerinde gönül coğrafyamızda yaşanan kederleri ve sevinçleri yansıtarak hayırlı hizmetlere vesile oluyor. Yunus’un ‘Öleyim mi söylemeyince?’ deyişindeki gibi en deruni hislerimize tercüman olan Hasan Aycın’ı, ödülü için tebrik ediyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda karikatür dalındaki ödülü, Aycın adına Harun Selman Aycın’a takdim etti.

Herkesin önünü açtık

“Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde kalkınmayla medeniyet mirasına sahip çıkmanın, değişimle asırlık değerleri yaşatmanın, büyütmeyle geçmişle bağları korumanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştık” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu mücadelede yeteri kadar başarılı olamadığımız hususlar vardır. Bununla birlikte şu gerçeğin de kabul edilmesi gerekir. Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Bilhassa gençlerimizin bize ne kadar farklı gelirse gelsin bu yöndeki gayretlerini takdir ettik, teşvik ettik.”

Sisi ile Gazze görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı. Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Görüşmede, yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar dileyen Erdoğan yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

İşte ödül alanlar

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’ni alanlar şöyle:

Bilim: Süleyman Uludağ

Kültür: Ali Birinci

Müzik: Emel Sayın

Resim: İlhami Atalay

Karikatür: Hasan Aycın

Sinema: Sami Şekeroğlu

Dijital Sanat: Refik Anadol

Mimari: Sinan Genim

Edebiyat: Nazan Bekiroğlu

Vefa: Atilla İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul, Samiha Ayverdi







