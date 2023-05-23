Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından fotoğraflar da paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"
Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız
olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır.
Türkiye;
Çerkes’i, Tatar’ı, Gagavuz’u, Arnavut’u, Pomak’ı, Boşnak’ı, Türkmen’i, Ahıska’sı, Özbek’i, Uygur’uyla
tarih boyunca dara düşen her kardeşine
eman ve esenlik yurdu
oldu.
Biz de
“nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız” şiarıyla
Rumeli’den Kafkasya’ya
hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık.
Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle
yeniden kucaklaştık.
Türk Devletleri Teşkilatı'nı
kurarak Türk Cumhuriyetleriyle bağlarımızı daha da güçlendirdik.
Can Azerbaycan’la birlikte,
30 yıllık işgalin ardından
Karabağ’ı özgürlüğüne biz kavuşturduk.
TİKA’mız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle
ecdat yadigârı eserleri ayağa kaldırdık, şehitliklerimizi yeniden ihya ettik.
YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla
dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık.
Türk Hava Yollarımız, Anadolu Ajansımız, TRT’mizle
beşerî ve ticari bağlarımızı perçinledik.
Kızılay’ımız, AFAD’ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla
zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk.
Bosna-Hersek’te sel felaketi, Arnavutluk’ta deprem
yaşandığında kardeşlerimizin yanında ilk biz olduk.
21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından
Evlad-ı Fatihan’ın kalbini yeniden fethettik.
İnşallah 28 Mayıs’tan sonra da merhum Aliya’nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."
#Recep Tayyip Erdoğan
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27 dakika önce