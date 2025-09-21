Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 Eylül'de Trump ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce, Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi..





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği Genel Kurul toplantılarına bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılım bekleniyor. Özellikle insani krizlerin çözümünün güvenlik konseylerinin veto yetkisine habis ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir açıklaması yok.





"Gazze'deki insani felaketi ve mezalimi gündeme getireceğim"

BM reformu çabalarına hep destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaketi ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Türkiye'nin uluslararası barışa yaptığı katkılara değineceğim. Türkiye'nin yürüttüğü dış politikasını bir kere daha anlatacağım.





Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özellikle birçok ülkenin Filistin'i tanıyacak olmasıdır. 8 Aralık devrimiyle özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin de yeni yönetimiyle orada bulunması bizim için de sevindirici bir özelliktir.





Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeyi planlıyorum. Gazze konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerle atılacak adımları değerlendireceğiz. New York'ta bulunduğum süre zarfında Türk-Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim.





"25 Eylül'de Trump ile görüşeceğim"

25 Eylül Perşembe günü Washington'a geçerek değerli dostum Trump ile görüşeceğiz. Bölgesel meseleler gündemimizin ilk sırasında yer alacak. Bölgemizde barışın korunması, çatışma ve gerilimin düşürülmesinde biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının tamamen dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz.





"Her zaman Filistin'in yanında olduk"