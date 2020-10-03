Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü kapsamında paylaşımda bulundu.

HER ALANDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Erdoğan, "Türk Konseyi'nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.