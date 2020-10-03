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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Gününü kutladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı. Erdoğan, paylaşımında "Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü kapsamında paylaşımda bulundu.

HER ALANDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Erdoğan, "Türk Konseyi'nin kuruluş yıl dönümünü de temsil eden 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Türk Konseyi olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın her alanda artarak devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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