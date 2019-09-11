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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan 30 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya geliyor

Erdoğan: Belediye başkanlarının görevi devr-i sabık peşinde koşmak değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geliyor. Erdoğan, "Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Toplantıda konuşan Erdoğan, "Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum" dedi.

"Terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum" diyen Erdoğan, "Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir.

Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz.

Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır."

Erdoğan, şehirlere ve oralarda yaşayan insanlara yapacakları tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağını bildirdi.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir" dedi.

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